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Мороз и солнце ждут Уфу
3 октября, 15:13
Как гармонизировать дом с помощью фэн-шуя: советы для стильного интерьера
30 сентября, 10:30
Апокалипсис августа напугал Башкирию
13 августа, 06:42
Видео. Уфа танцует под дождем
Город купался не только в ливне в четверг, 8 августа, но и лучах любви, сообщают в соцсетях.
9 августа, 09:04
Потоп в Башкирии — последние новости
Регион продолжает страдать от последствий обильных дождей, сообщает башкортостанский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.
2 августа, 06:23
Башкирию накрыло градом
2 августа, 04:32
Сообщение спасателей напугало Башкирию
Сотрудники экстренных служб явно готовятся отражать татарский циклон, следует из сообщения мэрии Уфы.
30 июля, 18:40
Ураган разнёс базу отдыха в Башкирии
Мощный ветер устроил погром на берегу Нугушского водохранилища в Республике Башкортостан в четверг, 11 июля, кадрами очевидцы делятся в соцсетях.
12 июля, 10:00
Башкирию накрыл огромный град
Жители Татышлинского района Башкортостана делятся кадрами последствий непогоды через соцсети.
12 июля, 06:40
Место жуткой гибели рыбака от молнии показали в Башкирии
Мужчина во время бушующего ливня с грозой решил спрятаться под высоким деревом, сообщили Mkset в Следственном комитете.
11 июля, 09:22
Ураган разбил десять автомобилей в Уфе
В Уфе оценили ущерб после сильного урагана, обрувшишегося на регион в воскресенье, 16 июня.
17 июня, 09:15
2017
Уфимка Виктория Валикова пережила землетрясение в Гватемале
8 сентября 2017, 06:31

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