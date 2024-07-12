Башкирию накрыл огромный град

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В муниципалитете в четверг, 11 июля, бушевал сильный ветер с градом и ливнем. Ледяные шарики местами усыпали всю землю. Особенно несладко пришлось садоводам — град едва не погубил некоторые огороды и повредил крыши теплиц.
На некоторых кадрах можно увидеть обломки шифера. Местные жители рассказывают, что от града пострадали также беседки, сараи и некоторые другие постройки.
— Жалко труд жителей, весь урожай погубило, — комментируют кадры пользователи соцсетей.
— Люди и так поздно сажали в этом году из-за майских холодов, а теперь ещё и такое. Ужасно, конечно.