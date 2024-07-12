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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Башкирию накрыл огромный град

Башкирию накрыл огромный град

12 июля 2024, 06:40
Фото: vk.com
Жители Татышлинского района Башкортостана делятся кадрами последствий непогоды через соцсети.

В муниципалитете в четверг, 11 июля, бушевал сильный ветер с градом и ливнем. Ледяные шарики местами усыпали всю землю. Особенно несладко пришлось садоводам — град едва не погубил некоторые огороды и повредил крыши теплиц.

Видео: vk.com

На некоторых кадрах можно увидеть обломки шифера. Местные жители рассказывают, что от града пострадали также беседки, сараи и некоторые другие постройки.

Фото: vk.com
— Жалко труд жителей, весь урожай погубило, — комментируют кадры пользователи соцсетей.
— Люди и так поздно сажали в этом году из-за майских холодов, а теперь ещё и такое. Ужасно, конечно.
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