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Posted 3 октября, 15:13

Published 3 октября, 15:13

Modified 3 октября, 17:34

Updated 3 октября, 17:34

Хорошая погода сохранится в Башкирии

Мороз и солнце ждут Уфу

3 октября 2024, 15:13
Фото: Изображение Midjourney

Хорошая погода сохранится в Башкирии

Очередные температурные качели спрогнозировали синоптики в Башкортостане и столице региона.

Как информирует региональное управление Росгидрометцентра, в пятницу, 4 октября, на территории Республики стоит ждать сухой погоды и переменной облачности. Ветер — юго-восточного и южного направлений от 3 до 8 м/с. Ночью в Башкирии похолодает до -1°C… -6°C. В светлое время суток воздух разгореется до +13°C… +18°C.

В столице региона ночью обещают -1°C… -3°C, в центре Уфы — до +4°C, днём +15°C… +17°C.

Уфе осталось мерзнуть два дня
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Ранее Mkset сообщал точную дату старта отопительного сезона в башкирской столице, которую назвали власти города.

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