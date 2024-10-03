Мороз и солнце ждут Уфу

Как информирует региональное управление Росгидрометцентра, в пятницу, 4 октября, на территории Республики стоит ждать сухой погоды и переменной облачности. Ветер — юго-восточного и южного направлений от 3 до 8 м/с. Ночью в Башкирии похолодает до -1°C… -6°C. В светлое время суток воздух разгореется до +13°C… +18°C.