Как гармонизировать дом с помощью фэн-шуя: советы для стильного интерьера

В интерьере природная цветовая гамма будет являться самой гармоничной палитрой в плане восприятия. Считается, что с природными оттенками, а именно с синим зеленым и коричневым, сочетаются практически все цвета и оттенки. К примеру, к зеленому подойдёт тот же красный: например, оттенок шалфея будет очень эффектно сочетаться с рубиновым или малиновым.