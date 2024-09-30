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Posted 30 сентября, 10:30

Published 30 сентября, 10:30

Modified 30 сентября, 10:30

Updated 30 сентября, 10:30

Как гармонизировать дом с помощью фэн-шуя: советы для стильного интерьера

Как гармонизировать дом с помощью фэн-шуя: советы для стильного интерьера

30 сентября 2024, 10:30
Фото: 1MI
Как гармонизировать дом с помощью фэн-шуя: советы для стильного интерьера
Фэн-шуй — это не просто древняя китайская практика, а целое искусство, которое способно привнести в ваш дом гармонию и баланс. Применяя его принципы, вы сможете улучшить не только обстановку в вашем жилище, но и качество жизни.

Дизайнер интерьеров Юлия Кирпичева делится своими секретами, как использовать фэн-шуй для создания стильного и уютного интерьера.

Что такое фэн-шуй?

Фэн-шуй переводится с китайского как «ветер» (фэн) и «вода» (шуй). Эти элементы олицетворяют движение энергии ци, которая пронизывает всё вокруг нас. Ци — это жизненная сила, которая влияет на наше здоровье, благополучие, настроение и даже карьеру. Главная цель фэн-шуй — организовать поток этой энергии так, чтобы она приносила максимум пользы.

Для этого необходимо соблюдать баланс пяти элементов: огня, земли, металла, воды и дерева. Каждый элемент отвечает за определённые аспекты жизни и должен быть гармонично представлен в вашем интерьере.

Мы разберём каждый элемент по-отдельности, чтобы узнать, какие стороны жизни им соответствуют и как выигрышно сочетать их в интерьере.

Что такое фэн-шуй?Что такое фэн-шуй?
Что такое фэн-шуй?. Фото: Изображение Midjourney

Металл

  • Металл ассоциируют с белым цветом;
  • Отвечает за логику, выносливость, благосостояние и карьеру;
  • Сторона света: запад и северо-запад.

К стихии будет относиться все, что является металлическим: будь то декор, элементы мебели, даже металлизированные ткани. Металл воспринимается немного холодно, для кого-то даже неуютно. Чтобы компенсировать резкость материала, добавьте в обстановку мягкой и пушистой текстуры. Например, белоснежный ковёр с длинным ворсом или подушка из меха ламы.

Вода

  • Вода будет символизировать мудрость и духовность;
  • В интерьере будет представлен в виде стекла, зеркал и хрусталя;
  • Сторона света: север.

Говоря о зеркалах, специалисты не рекомендуют их размещать над диваном или над креслом. Считается, что они отражают как негативную, так и положительную энергию, а также удваивает её. Поэтому отражающие поверхности советуют располагать в том месте, где они будут отражать прекрасное, красивое.

В декорировании зеркала используют в качестве дополнительного элемента: например, это может быть композиция, расположенная на поверхности комода или консоли. Вы можете поставить перед зеркалом красивую вазу с букетом цветов и скульптур.

ВодаВода
Вода. Фото: Изображение Midjourney

Огонь

  • Огонь отвечает за страсть, трансформацию, энергию и энтузиазм;
  • Эту стихию обозначают красным цветом;
  • Сторона света: юг.

Огонь может быть представлен в виде острых, треугольных форм и различных источников освещения. Объёмная форма сама по себе обладает акцентом, а в сочетании с ярким огненным цветом станет стильным решением. При выборе предметов интерьера старайтесь выбирать лаконичные, не насыщенные модели, чтобы не создавать визуального перенасыщения. Красный цвет будет хорошо сочетаться с оттенками серого, бежевого, зеленого и синего.

Дерево

  • Олицетворяет внутренний рост, творчество, силы и здоровье;
  • Может быть представлен через отделочные материалы, мебель и домашние растения;
  • Сторона света: восток и юго-восток.

Специалисты в области фэн-шуй рекомендуют расставлять растения по углам комнаты, так как согласно правилам древне-китайской практики именно там застаивается жизненная энергия.

По собственному опыту отмечу, что с деревянными фактурами работать одно удовольствие: оно гармонично вписывается практически в любой интерьер, главное правильно подобрать рисунок и тон, — добавляет Юлия.

Дерево будет прекрасным компонентом, особенно в монохромных и нейтральных палитрах помещения. И чем спокойнее цветовая гамма, всем более ярко выраженный должна быть текстура дерева. Это не правило, но работает в большинстве случаев.

В интерьере вода будет представлена в виде стекла, зеркал и хрусталяВ интерьере вода будет представлена в виде стекла, зеркал и хрусталя
В интерьере вода будет представлена в виде стекла, зеркал и хрусталя. Фото: Изображение Midjourney

Земля

  • Обозначает стабильность, равновесие, концентрацию и уверенность;
  • Передается через изображения природы, пейзажи, естественные цвета;
  • Сторона света: юго-запад, северо-восток и центр помещения.

В интерьере природная цветовая гамма будет являться самой гармоничной палитрой в плане восприятия. Считается, что с природными оттенками, а именно с синим зеленым и коричневым, сочетаются практически все цвета и оттенки. К примеру, к зеленому подойдёт тот же красный: например, оттенок шалфея будет очень эффектно сочетаться с рубиновым или малиновым.

Помните, что для воздействия элементов на вашу жизнь необходимо соблюдать их благоволящие стороны света.

— Со своей стороны я рекомендую использовать фэн-шуй по большей части в декорировании. Обратите внимание на детали: возможно, где-то нужно добавить подсветку, а где-то использовать характерные цвета элементов для их активации, — заключает Юлия Кирпичёва.

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