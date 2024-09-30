Как гармонизировать дом с помощью фэн-шуя: советы для стильного интерьера

Posted 30 сентября, 10:30
Published 30 сентября, 10:30
Modified 30 сентября, 10:30
Updated 30 сентября, 10:30
Дизайнер интерьеров Юлия Кирпичева делится своими секретами, как использовать фэн-шуй для создания стильного и уютного интерьера.
Фэн-шуй переводится с китайского как «ветер» (фэн) и «вода» (шуй). Эти элементы олицетворяют движение энергии ци, которая пронизывает всё вокруг нас. Ци — это жизненная сила, которая влияет на наше здоровье, благополучие, настроение и даже карьеру. Главная цель фэн-шуй — организовать поток этой энергии так, чтобы она приносила максимум пользы.
Для этого необходимо соблюдать баланс пяти элементов: огня, земли, металла, воды и дерева. Каждый элемент отвечает за определённые аспекты жизни и должен быть гармонично представлен в вашем интерьере.
Мы разберём каждый элемент по-отдельности, чтобы узнать, какие стороны жизни им соответствуют и как выигрышно сочетать их в интерьере.
К стихии будет относиться все, что является металлическим: будь то декор, элементы мебели, даже металлизированные ткани. Металл воспринимается немного холодно, для кого-то даже неуютно. Чтобы компенсировать резкость материала, добавьте в обстановку мягкой и пушистой текстуры. Например, белоснежный ковёр с длинным ворсом или подушка из меха ламы.
Говоря о зеркалах, специалисты не рекомендуют их размещать над диваном или над креслом. Считается, что они отражают как негативную, так и положительную энергию, а также удваивает её. Поэтому отражающие поверхности советуют располагать в том месте, где они будут отражать прекрасное, красивое.
В декорировании зеркала используют в качестве дополнительного элемента: например, это может быть композиция, расположенная на поверхности комода или консоли. Вы можете поставить перед зеркалом красивую вазу с букетом цветов и скульптур.
Огонь может быть представлен в виде острых, треугольных форм и различных источников освещения. Объёмная форма сама по себе обладает акцентом, а в сочетании с ярким огненным цветом станет стильным решением. При выборе предметов интерьера старайтесь выбирать лаконичные, не насыщенные модели, чтобы не создавать визуального перенасыщения. Красный цвет будет хорошо сочетаться с оттенками серого, бежевого, зеленого и синего.
Специалисты в области фэн-шуй рекомендуют расставлять растения по углам комнаты, так как согласно правилам древне-китайской практики именно там застаивается жизненная энергия.
— По собственному опыту отмечу, что с деревянными фактурами работать одно удовольствие: оно гармонично вписывается практически в любой интерьер, главное правильно подобрать рисунок и тон, — добавляет Юлия.
Дерево будет прекрасным компонентом, особенно в монохромных и нейтральных палитрах помещения. И чем спокойнее цветовая гамма, всем более ярко выраженный должна быть текстура дерева. Это не правило, но работает в большинстве случаев.
В интерьере природная цветовая гамма будет являться самой гармоничной палитрой в плане восприятия. Считается, что с природными оттенками, а именно с синим зеленым и коричневым, сочетаются практически все цвета и оттенки. К примеру, к зеленому подойдёт тот же красный: например, оттенок шалфея будет очень эффектно сочетаться с рубиновым или малиновым.
Помните, что для воздействия элементов на вашу жизнь необходимо соблюдать их благоволящие стороны света.
— Со своей стороны я рекомендую использовать фэн-шуй по большей части в декорировании. Обратите внимание на детали: возможно, где-то нужно добавить подсветку, а где-то использовать характерные цвета элементов для их активации, — заключает Юлия Кирпичёва.
Ранее эксперты рассказали о 7 секретах для создания уютного жилища.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]