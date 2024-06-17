Ураган разбил десять автомобилей в Уфе

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В результате буйства стихии повреждены были десять машин — на автомобили падали сорванные ветром ветки деревьев и другие предметы. По данным спасателей, мощные порывы воздуха порой достигали 20 м/с.
Напомним, что в эти дни в Башкирии также продолжает держаться аномально жаркая погода. В очередной раз город побил температурный рекорд.
О том, как пережили ураган другие районы республики — читайте также в материале Mkset.