mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Ураган разбил десять автомобилей в Уфе

Ураган разбил десять автомобилей в Уфе

17 июня 2024, 09:15
Фото: соцсети
В Уфе оценили ущерб после сильного урагана, обрувшишегося на регион в воскресенье, 16 июня.

В результате буйства стихии повреждены были десять машин — на автомобили падали сорванные ветром ветки деревьев и другие предметы. По данным спасателей, мощные порывы воздуха порой достигали 20 м/с.

Напомним, что в эти дни в Башкирии также продолжает держаться аномально жаркая погода. В очередной раз город побил температурный рекорд.

Последствия урагана в республике: Нефтекамск без воды и света, в Уфе повалило деревья
Узнать подробнее

О том, как пережили ураган другие районы республики — читайте также в материале Mkset.

#Происшествия#Уфа#Погода#Дождь#Башкортостан#ДТП#Ураган#Ветер#Новости Башкирии#Транспорт#Спасатели#Стихия#Природа#Гроза#Жара#Инциденты
Подпишитесь
«Баня в аквариуме»: уфимцы жалуются на ад в городских маршрутках
Сегодня, 05:45
В Башкирии канатоходец прошел над рекой Юрюзань на огромной высоте
Сегодня, 09:19
Росприроднадзор потребовал от трех фирм Башкортостана восстановить земли
Сегодня, 08:36
Шесть человек спасли с обесточенного аттракциона в Башкирии
Сегодня, 08:20
Массовый пожар охватил деревню Башкирии
Сегодня, 04:23