mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

2 августа 2024, 06:23
Фото: ГК РБ по ЧС
Регион продолжает страдать от последствий обильных дождей, сообщает башкортостанский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели информируют, что уровен рек в Уфе продолжает подниматься. Измерительные приборы показывают, что Белая в районе Монумента Дружбы находится на уровне 3 м — за последние сутки вода там поднялась на 0,34 м. Пойма реки находится на уровне 6 м.

Кроме того, вода поднялась на 0,32 м в реке Инзер — речь идёт об участке в деревне Устье-Бассы Архангельского района. Выходить из берегов водоём пока не начал. Между тем выше поймы на 1,75 м находится река Ай в Большеустьикинском — посёлке в Мечетлинском районе. За сутки динамика роста уровня воды там составила 0,17 м.

Экстренные службы сообщили и хорошие новости. Вода отступает на участке реки Ай в Месягутово, реки Белой в Салавате и Ишимбае, а также Мелеузе. Вода в реке Уфе снизилась в деревне Укман Благовещенского района и селе Ахлыстино того же муниципалитета.

«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
Узнать подробнее

Как сообщал Mkset, 1 августа от буйства стихии пострадала и Уфа. За пару дней до этого ливни затопили Казань — жители башкирской столицы сразу стали бить тревогу и высказывали опасения, что непогода вскоре доберётся и до Башкортостана. Прогнозы в итоге сбылись. Основные транспортные артерии города хоть и не затопило, однако под воду ушли несколько дорог к садовым товариществам в черте города.

Читайте также:
Потоп в Уфе — последние новостиПотоп в Уфе — всех просят остаться домаБашкирию затопило 400% месячных осадков
#Общество#Уфа#Паводок#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Потоп#Стихия#Природа#Затопление#Вода
Подпишитесь
Путин помиловал экс-главу Штаба Навального* в Уфе
Вчера, 18:02
Потоп в Уфе — началась эвакуация
Сегодня, 07:00
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
Ни тени раскаяния: кадры суда над стрелком-гастарбайтером в Башкирии
Сегодня, 07:24
Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле
Вчера, 05:12
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
Вчера, 14:44