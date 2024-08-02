Потоп в Башкирии — последние новости

Кроме того, вода поднялась на 0,32 м в реке Инзер — речь идёт об участке в деревне Устье-Бассы Архангельского района. Выходить из берегов водоём пока не начал. Между тем выше поймы на 1,75 м находится река Ай в Большеустьикинском — посёлке в Мечетлинском районе. За сутки динамика роста уровня воды там составила 0,17 м.