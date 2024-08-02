Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Спасатели информируют, что уровен рек в Уфе продолжает подниматься. Измерительные приборы показывают, что Белая в районе Монумента Дружбы находится на уровне 3 м — за последние сутки вода там поднялась на 0,34 м. Пойма реки находится на уровне 6 м.
Кроме того, вода поднялась на 0,32 м в реке Инзер — речь идёт об участке в деревне Устье-Бассы Архангельского района. Выходить из берегов водоём пока не начал. Между тем выше поймы на 1,75 м находится река Ай в Большеустьикинском — посёлке в Мечетлинском районе. За сутки динамика роста уровня воды там составила 0,17 м.
Экстренные службы сообщили и хорошие новости. Вода отступает на участке реки Ай в Месягутово, реки Белой в Салавате и Ишимбае, а также Мелеузе. Вода в реке Уфе снизилась в деревне Укман Благовещенского района и селе Ахлыстино того же муниципалитета.
Как сообщал Mkset, 1 августа от буйства стихии пострадала и Уфа. За пару дней до этого ливни затопили Казань — жители башкирской столицы сразу стали бить тревогу и высказывали опасения, что непогода вскоре доберётся и до Башкортостана. Прогнозы в итоге сбылись. Основные транспортные артерии города хоть и не затопило, однако под воду ушли несколько дорог к садовым товариществам в черте города.