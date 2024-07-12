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Ураган разнёс базу отдыха в Башкирии

Ураган разнёс базу отдыха в Башкирии

12 июля 2024, 10:00
Фото: UTV
Мощный ветер устроил погром на берегу Нугушского водохранилища в Республике Башкортостан в четверг, 11 июля, кадрами очевидцы делятся в соцсетях.

На видео можно заметить, что сильный ветер перевернул и разбросал вдоль берега множество беседок. Некоторые из них оказались сильно повреждены. Одна из построек также улетела прямо в ограждение, поломав его.

Видео: UTV

Оператор, снимая кадры, приговаривает, как её семье повезло не оказаться на месте погрома в момент урагана. Судя по всему, компании отдыхающих самим ранее пришлось укрываться от стремительно разбушевавшейся непогоды в другом месте.

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#Общество#Видео#Погода#Башкортостан#Ураган#Соцсети#Новости Башкирии#Стихия#Природа#Разрушения#Шторм#Нугуш#Нугушское водохранилище
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