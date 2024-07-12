Ураган разнёс базу отдыха в Башкирии

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
На видео можно заметить, что сильный ветер перевернул и разбросал вдоль берега множество беседок. Некоторые из них оказались сильно повреждены. Одна из построек также улетела прямо в ограждение, поломав его.
Оператор, снимая кадры, приговаривает, как её семье повезло не оказаться на месте погрома в момент урагана. Судя по всему, компании отдыхающих самим ранее пришлось укрываться от стремительно разбушевавшейся непогоды в другом месте.