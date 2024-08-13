Апокалипсис августа напугал Башкирию

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В соцсетях делятся кадрами непогоды в башкортостанском городе. Из-за крупного града, выпавший в ночь на 13 августа, пейзаж на улицах Сибая стал напоминать зиму. Как рассказывают горожане, осадки обрушились на город примерно в пятом часу утра, разбудив мирно спящих жителей.
-Проснулась в районе 5 утра, ощущение что апокалипсис начался! Думала сорвет крышу, вспышки молнии, град с дождем, шквалистый ветер», — написали сибайцы.
Региональное управление Гидрометцентра в прогнозе на 13 августа обещало ночью грозы и ливни, однако о граде в сообщении синоптиков не говорилось.
Пользователи соцсетей делятся впечатлениями от кадров.
— Кошмар какой-то! Бедные люди.
— Не шокировало абсолютно. Просто погодное явление.
— И что удивляться будто града и снега не видели.
— Ну не в августе же!