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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Башкирию накрыл мощный град

Апокалипсис августа напугал Башкирию

13 августа 2024, 06:42
Фото: vk.com

Башкирию накрыл мощный град

Жители Сибая не узнали город после ночного буйства стихии.

В соцсетях делятся кадрами непогоды в башкортостанском городе. Из-за крупного града, выпавший в ночь на 13 августа, пейзаж на улицах Сибая стал напоминать зиму. Как рассказывают горожане, осадки обрушились на город примерно в пятом часу утра, разбудив мирно спящих жителей.

-Проснулась в районе 5 утра, ощущение что апокалипсис начался! Думала сорвет крышу, вспышки молнии, град с дождем, шквалистый ветер», — написали сибайцы.

Фото: vk.com

Региональное управление Гидрометцентра в прогнозе на 13 августа обещало ночью грозы и ливни, однако о граде в сообщении синоптиков не говорилось.

Пользователи соцсетей делятся впечатлениями от кадров.

— Кошмар какой-то! Бедные люди.
— Не шокировало абсолютно. Просто погодное явление.
— И что удивляться будто града и снега не видели.
— Ну не в августе же!
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