Апокалипсис августа напугал Башкирию

В соцсетях делятся кадрами непогоды в башкортостанском городе. Из-за крупного града, выпавший в ночь на 13 августа, пейзаж на улицах Сибая стал напоминать зиму. Как рассказывают горожане, осадки обрушились на город примерно в пятом часу утра, разбудив мирно спящих жителей.



-Проснулась в районе 5 утра, ощущение что апокалипсис начался! Думала сорвет крышу, вспышки молнии, град с дождем, шквалистый ветер», — написали сибайцы.