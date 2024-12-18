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2024
«Не до жиру сейчас»: чиновник из Башкирии предложил отменить Новый год
18 декабря, 05:00
Уфимцы требуют построить школу в отдалённом районе
1 декабря, 21:10
Видео. Драку со снегоуборочной лопатой сняли в Башкирии
11 ноября, 19:02
Уфа не получит новую мечеть
29 октября, 16:12
Уфимцев поссорило пирожное за 22 копейки
4 октября, 04:10
Уфимцы погрызлись с чиновником из-за еды
21 сентября, 05:49
Кладбище «полицейских» создали в Уфе
26 августа, 16:44
Лопатный рыцарь из Башкирии пошел под суд
5 августа, 06:52
Трамп побил Байдена: чем закончились дебаты в США
28 июня, 12:58
Деревянные бананы и пластиковые пальмы шокировали Уфу
Чат официального канала администрации Уфы разделился на два лагеря из-за спора об эстетике благоустройства зоны отдыха в районе сада Кирова.
28 июня, 05:49
Квадробика: новый тренд среди подростков
27 мая, 13:09
Игры БРИКС-2024: цены, страны участники и место проведения
Более чем 4 тысячи участников из 60 разных стран будут соревноваться на международных играх в Республике Татарстан.
25 апреля, 10:28
2023
Суд принял решение в отношении спора застройщика и заказчика мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений ранее вынесенные решения Арбитражного суда Башкирии и Арбитражного апелляционного суда города Челябинск.
30 сентября 2023, 08:46

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