Драку со снегоуборочной лопатой сняли в Башкирии

Posted 11 ноября, 19:02
Published 11 ноября, 19:02
Modified 11 ноября, 19:45
Updated 11 ноября, 19:45
На записи видно, как неизвестная пара подъезжает на автомобиле к стоящему у дороги мужчине. Сходу троица начинает выяснять отношения, очень быстро словесная перепалка переходит в рукоприкладство.
Соперник, впрочем, оказался стойким — водитель не смог одолеть оппонента даже когда подсобить подошла его спутница. Взяв недолгую передышку, мужчины вновь принялись бить друг другу лица, тогда женщина пустила в ход «холодное оружие» — снегоуборочную лопату, которой стала гонять по двору соперника.
Закончив догонялки, мужчины ещё недолго поборолись, после чего зачинщики конфликта уехали с места происшествия.