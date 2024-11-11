Драку со снегоуборочной лопатой сняли в Башкирии

Соперник, впрочем, оказался стойким — водитель не смог одолеть оппонента даже когда подсобить подошла его спутница. Взяв недолгую передышку, мужчины вновь принялись бить друг другу лица, тогда женщина пустила в ход «холодное оружие» — снегоуборочную лопату, которой стала гонять по двору соперника.