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Posted 11 ноября, 19:02

Published 11 ноября, 19:02

Modified 11 ноября, 19:45

Updated 11 ноября, 19:45

Странная драка произошла в Башкортостане

Драку со снегоуборочной лопатой сняли в Башкирии

11 ноября 2024, 19:02
Фото: Видеодозор / Telegram.

Странная драка произошла в Башкортостане

Запутанный мордобой сняли дворовые камеры одного из жилых домов Октябрьского — кадры в понедельник, 11 ноября, публикует Telegram-канал «Видеодозор».

На записи видно, как неизвестная пара подъезжает на автомобиле к стоящему у дороги мужчине. Сходу троица начинает выяснять отношения, очень быстро словесная перепалка переходит в рукоприкладство.

Соперник, впрочем, оказался стойким — водитель не смог одолеть оппонента даже когда подсобить подошла его спутница. Взяв недолгую передышку, мужчины вновь принялись бить друг другу лица, тогда женщина пустила в ход «холодное оружие» — снегоуборочную лопату, которой стала гонять по двору соперника.

Закончив догонялки, мужчины ещё недолго поборолись, после чего зачинщики конфликта уехали с места происшествия.

Видео: Видеодозор / Telegram.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе суд вынес мужчине приговор за смертельную драку.

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