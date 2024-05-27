Квадробика: новый тренд среди подростков

Термин «квадробика» происходит от латинского quattuor (четыре) и английского aerobics (аэробные упражнения). Это увлечение появилось в Японии, где спринтер Кенити Ито установил рекорд, пробежав стометровую дистанцию на четвереньках за 18,58 секунды в 2008 году. Впоследствии он побил свой собственный рекорд в 2015 году, пробежав дистанцию за 15,71 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.