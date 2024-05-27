Квадробика: новый тренд среди подростков

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Термин «квадробика» происходит от латинского quattuor (четыре) и английского aerobics (аэробные упражнения). Это увлечение появилось в Японии, где спринтер Кенити Ито установил рекорд, пробежав стометровую дистанцию на четвереньках за 18,58 секунды в 2008 году. Впоследствии он побил свой собственный рекорд в 2015 году, пробежав дистанцию за 15,71 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Однако квадробика как субкультура получила развитие в США и стала связана с сообществами фурри. В 2022 году американец Колин Маклур побил рекорд Ито, пробежав стометровку на четвереньках за 15,66 секунды.
Хотя квадробика имеет некоторые положительные аспекты, она также вызывает ряд опасений, связанных с безопасностью и психологическим здоровьем.
Терианство и фурри — это две разные субкультуры, которые иногда связаны с квадробикой.
Терианцы — это люди, которые психологически считают себя животными. Они могут использовать маски и костюмы животных, а также общаться на языке животных.
Фурри — это люди, которые интересуются антропоморфными персонажами — животными с человеческими чертами. Они часто создают костюмы и устраивают конвенции, где могут общаться с единомышленниками.
Хотя квадробика может быть связана с терианством и фурри, это отдельное увлечение, которое не обязательно влечет за собой такие же убеждения или образ жизни.
Квадробика — это уникальная форма физической активности, основанная на движениях, которые похожи на повадки животных. Участники используют маски и аксессуары, чтобы изображать лис, волков, кошек. Это не только забавно, но и требует ловкости, координации и выносливости.
Квадробика имеет сходство с паркуром и Animal Flow — направлением йоги. Однако в отличие от этих дисциплин квадробика часто включает в себя ношение масок животных и может перерастать в необычное поведение, такое как лай или кусание.
Квадроберы — это в основном дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет. Для них это скорее игра, чем спортивное состязание. Они часто объединяются в группы, подражая поведению стаи животных.
Квадробика популярна в социальных сетях, особенно в Likee и TikTok, где участники делятся видеороликами своих выступлений. Это создает чувство общности и позволяет детям выражать свою индивидуальность.
Улучшение координации: квадробика требует от участников хорошей координации, так как им приходится поддерживать равновесие и двигаться на четвереньках. Это может помочь улучшить общую координацию и моторные навыки.
Укрепление сердечно-сосудистой системы: это аэробная активность, которая может повысить выносливость и снизить риск сердечных заболеваний.
Развитие гибкости: квадробика включает в себя различные движения, которые требуют гибкости, такие как прыжки и перевороты. Регулярные занятия могут помочь улучшить общую гибкость и диапазон движений.
Помощь в самовыражении: такой вид спорта может быть формой самовыражения, особенно для детей и подростков, которые ищут способы выразить свою индивидуальность. Это дает им возможность исследовать различные персонажи и роли, не опасаясь осуждения.
Риск травм: физически требовательное занятие, которое может привести к травмам, особенно если оно выполняется неправильно или без подготовки. Обычные травмы включают вывихи, растяжения и переломы.
Негативное влияние на психологическое здоровье: увлечение квадробикой может перерасти в нездоровую одержимость, что может привести к социальным проблемам, проблемам с самооценкой и даже расстройствам пищевого поведения.
Несоответствие общественным нормам: этот вид спорта может считаться необычным или даже странным поведением, что может привести к насмешкам, издевательствам и социальной изоляции.
Возможность агрессивного поведения: в некоторых случаях квадробика может привести к агрессивному поведению, особенно если участники имитируют хищных животных.
Квадробика вызвала неоднозначную реакцию со стороны взрослых. Некоторые выражают обеспокоенность по поводу ее потенциальной опасности и влияния на психическое здоровье детей. Другие считают, что это просто безобидное развлечение, которое позволяет детям выражать свою креативность.
В связи с опасениями по поводу квадробики некоторые взрослые обратились к омбудсменам с просьбами запретить это увлечение. Однако на данный момент нет никаких официальных ограничений или правил, регулирующих квадробику.
В разговоре с РБК своим мнением поделилась Антонина Перекрестова, детский и подростковый психиатр, психотерапевт, главный врач клиники МСМК:
— Дети клюют на квадробику и терианство, потому что это простой и доступный способ избегающего поведения, ухода от реальности. Квадробика не лучший способ решения психологических проблем. Возможно вовлечение поддающихся влиянию детей в нездоровую группу, обучение неадекватному поведению. Первое, что нужно сделать, это обратиться за помощью к клиническому психологу и психиатру, чтобы исключить проблемы медицинского характера.
Семейный психолог Елена Мельникова:
— Сразу сделаем уточнение: «фурри» и «квадробика» — это разные движения. Фурри — это сообщество любителей антропоморфных животных, которые не ведут себя как животные. Они — мультяшные, тусуются, им весело, они сами шьют костюмы и рисуют образы животных. По сути они ничем не отличаются от реконструкторов Толкиена. «Квадробика» — это разновидность направления спортивных занятий, где имитируются движения животных, это скорее про гимнастику и бионику. Тоже ничего плохого здесь не вижу
Психолог Рамиль Гарифуллин:
— Среди детей подростков молодёжи набирает такое направление в спорте как квадробика. Это когда люди подражают животным в их действиях в их поведении в их прыжках их сложнейших движениях зависимо от того какое животное они выбирают. Если вы вникните в эту культуру вы увидите, что это спорт и мастерство. Мастерство на уровне серьёзных акробатических упражнений и номеров.