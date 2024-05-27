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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Квадробика: Новый тренд среди подростков

Квадробика: новый тренд среди подростков

27 мая 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Квадробика: Новый тренд среди подростков
Квадробика — это новый неофициальный вид спорта, который набирает популярность среди детей и подростков. Это увлечение заключается в имитации движений животных при перемещении на руках и ногах одновременно. На сколько это новое движение опасно для детей — в нашем материале.

Термин «квадробика» происходит от латинского quattuor (четыре) и английского aerobics (аэробные упражнения). Это увлечение появилось в Японии, где спринтер Кенити Ито установил рекорд, пробежав стометровую дистанцию на четвереньках за 18,58 секунды в 2008 году. Впоследствии он побил свой собственный рекорд в 2015 году, пробежав дистанцию за 15,71 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Однако квадробика как субкультура получила развитие в США и стала связана с сообществами фурри. В 2022 году американец Колин Маклур побил рекорд Ито, пробежав стометровку на четвереньках за 15,66 секунды.

Хотя квадробика имеет некоторые положительные аспекты, она также вызывает ряд опасений, связанных с безопасностью и психологическим здоровьем.

«Терианцы» и фурри: чем это отличается от квадробики

Терианство и фурри — это две разные субкультуры, которые иногда связаны с квадробикой.

Терианцы — это люди, которые психологически считают себя животными. Они могут использовать маски и костюмы животных, а также общаться на языке животных.

Фурри — это люди, которые интересуются антропоморфными персонажами — животными с человеческими чертами. Они часто создают костюмы и устраивают конвенции, где могут общаться с единомышленниками.

Хотя квадробика может быть связана с терианством и фурри, это отдельное увлечение, которое не обязательно влечет за собой такие же убеждения или образ жизни.

«Терианцы» и фурри: чем это отличается от квадробики«Терианцы» и фурри: чем это отличается от квадробики
«Терианцы» и фурри: чем это отличается от квадробики
Фото: Изображение Midjourney

Основные характеристики квадробики

Квадробика — это уникальная форма физической активности, основанная на движениях, которые похожи на повадки животных. Участники используют маски и аксессуары, чтобы изображать лис, волков, кошек. Это не только забавно, но и требует ловкости, координации и выносливости.

Квадробика имеет сходство с паркуром и Animal Flow — направлением йоги. Однако в отличие от этих дисциплин квадробика часто включает в себя ношение масок животных и может перерастать в необычное поведение, такое как лай или кусание.

Кто занимается квадробикой

Квадроберы — это в основном дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет. Для них это скорее игра, чем спортивное состязание. Они часто объединяются в группы, подражая поведению стаи животных.

Квадробика популярна в социальных сетях, особенно в Likee и TikTok, где участники делятся видеороликами своих выступлений. Это создает чувство общности и позволяет детям выражать свою индивидуальность.

Положительные аспектыПоложительные аспекты
Положительные аспекты
Фото: Изображение Midjourney

Положительные аспекты

Улучшение координации: квадробика требует от участников хорошей координации, так как им приходится поддерживать равновесие и двигаться на четвереньках. Это может помочь улучшить общую координацию и моторные навыки.

Укрепление сердечно-сосудистой системы: это аэробная активность, которая может повысить выносливость и снизить риск сердечных заболеваний.

Развитие гибкости: квадробика включает в себя различные движения, которые требуют гибкости, такие как прыжки и перевороты. Регулярные занятия могут помочь улучшить общую гибкость и диапазон движений.

Помощь в самовыражении: такой вид спорта может быть формой самовыражения, особенно для детей и подростков, которые ищут способы выразить свою индивидуальность. Это дает им возможность исследовать различные персонажи и роли, не опасаясь осуждения.

Отрицательные аспектыОтрицательные аспекты
Отрицательные аспекты
Фото: Изображение Midjourney

Отрицательные аспекты

Риск травм: физически требовательное занятие, которое может привести к травмам, особенно если оно выполняется неправильно или без подготовки. Обычные травмы включают вывихи, растяжения и переломы.

Негативное влияние на психологическое здоровье: увлечение квадробикой может перерасти в нездоровую одержимость, что может привести к социальным проблемам, проблемам с самооценкой и даже расстройствам пищевого поведения.

Несоответствие общественным нормам: этот вид спорта может считаться необычным или даже странным поведением, что может привести к насмешкам, издевательствам и социальной изоляции.

Возможность агрессивного поведения: в некоторых случаях квадробика может привести к агрессивному поведению, особенно если участники имитируют хищных животных.

Общественное восприятие и регулированиеОбщественное восприятие и регулирование
Общественное восприятие и регулирование
Фото: Изображение Midjourney

Общественное восприятие и регулирование

Квадробика вызвала неоднозначную реакцию со стороны взрослых. Некоторые выражают обеспокоенность по поводу ее потенциальной опасности и влияния на психическое здоровье детей. Другие считают, что это просто безобидное развлечение, которое позволяет детям выражать свою креативность.

В связи с опасениями по поводу квадробики некоторые взрослые обратились к омбудсменам с просьбами запретить это увлечение. Однако на данный момент нет никаких официальных ограничений или правил, регулирующих квадробику.

Мнения экспертов

В разговоре с РБК своим мнением поделилась Антонина Перекрестова, детский и подростковый психиатр, психотерапевт, главный врач клиники МСМК:

— Дети клюют на квадробику и терианство, потому что это простой и доступный способ избегающего поведения, ухода от реальности. Квадробика не лучший способ решения психологических проблем. Возможно вовлечение поддающихся влиянию детей в нездоровую группу, обучение неадекватному поведению. Первое, что нужно сделать, это обратиться за помощью к клиническому психологу и психиатру, чтобы исключить проблемы медицинского характера.

Семейный психолог Елена Мельникова:

— Сразу сделаем уточнение: «фурри» и «квадробика» — это разные движения. Фурри — это сообщество любителей антропоморфных животных, которые не ведут себя как животные. Они — мультяшные, тусуются, им весело, они сами шьют костюмы и рисуют образы животных. По сути они ничем не отличаются от реконструкторов Толкиена. «Квадробика» — это разновидность направления спортивных занятий, где имитируются движения животных, это скорее про гимнастику и бионику. Тоже ничего плохого здесь не вижу
— Среди детей подростков молодёжи набирает такое направление в спорте как квадробика. Это когда люди подражают животным в их действиях в их поведении в их прыжках их сложнейших движениях зависимо от того какое животное они выбирают. Если вы вникните в эту культуру вы увидите, что это спорт и мастерство. Мастерство на уровне серьёзных акробатических упражнений и номеров.
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#Ольга Харина#Общество#Спорт#Подростки#Подросток#Спортсмены#Спор
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