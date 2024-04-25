Игры БРИКС-2024: цены, страны участники и место проведения

Международное событие берет свое начало в 2016 году, когда проводился футбольный турнир в Индии. После чего были организовали игры по нескольким видам спорта в Китае и Южной Африке, что привело к подписанию Меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, который предусматривает проведение ежегодных спортивных Игр. С этого момента удалось провести 4 спортивных события.