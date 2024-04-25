Игры БРИКС-2024: цены, страны участники и место проведения

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Игры БРИКС — это спортивное состязание среди стран-участниц, в числе которых Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
Международное событие берет свое начало в 2016 году, когда проводился футбольный турнир в Индии. После чего были организовали игры по нескольким видам спорта в Китае и Южной Африке, что привело к подписанию Меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, который предусматривает проведение ежегодных спортивных Игр. С этого момента удалось провести 4 спортивных события.
Цель мероприятия — стимулировать развитие спорта и физической активности, укреплять дружественные связи между странами, обмениваться особенностями культуры и развивать туризм.
Уже в нынешнем году Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня, перед саммитом БРИКС, который планируют проводить здесь же в октябре. Талисманом игр стал леопард по имени Бриксик.
В течение 12 дней около 5000 спортсменов будут соревноваться в 30 видах спорта:
Церемония открытия состоится на «Ак Барс Арене», также соревнования пройдут на основных аренах «Татнефть Арена» и Центральный стадион Казани. Эта инфраструктура была разработана для «Игр будущего», а теперь отлично подойдет для фиджитал-дисциплин.
На мультиспортивном мероприятии будут разыграны 380 комплектов наград. Призовые места на этих соревнованиях будут распределены между участниками в зависимости от результатов соревнований по различным видам спорта.
Помимо известных спортсменов из российской сборной, включая Евгения Кузнецова, Светлану Колесниченко, Лалу Крамаренко, Казань также посетят участники из более чем 60 разных стран. Их приезд уже подтвердил Министр спорта России, Олег Матыцин.
Еще в это время планируется провести собрание министров спорта и спортивный саммит министров-партнеров. Также планируется запуск Марафонской лиги БРИКС, различных культурных мероприятий, включая фестиваль Йоги. Завершением Игр станет совместное празднование казанского Сабантуя.
Билеты поступили в продажу 23 апреля на некоторые виды спорта. Цена на них варьируется от 100 до 300 рублей на официальном сайте.