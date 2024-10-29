Уфа не получит новую мечеть

Posted 29 октября, 16:12
Published 29 октября, 16:12
Modified 29 октября, 18:46
Updated 29 октября, 18:46
Мечеть хотели разместить напротив дома по Менделеева, 152/3. Как пишет «АиФ-Уфа», местная мусульманская организация заключила с Минлесхозом договор на отмежевание участка у жилой застройки под строительство религиозного здания.
Решение властей вызвало у активистов из числа местных жителей протест — участок, отданный под строительство, занят высокими деревьями. Уфимцы указали на то, что им предпочтительнее иметь под окнами зону отдыха, а не новый религиозный объект.
В Совете указали на то, что строительство мечети на этом месте незаконно как раз по той причине, что участок не предполагает возведение объектов капитального строительства. Договор в итоге был расторгнут.
Ранее Mkset сообщал о том, что в селе Старые Турбаслы открыли мечеть, которую решили возводить ещё в 2011 году.