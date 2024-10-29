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Posted 29 октября, 16:12

Published 29 октября, 16:12

Modified 29 октября, 18:46

Updated 29 октября, 18:46

Уфа не получит новую мечеть

Уфа не получит новую мечеть

29 октября 2024, 16:12
Фото: 1MI.
Скандал с возведением мусульманского храма разрешился в пользу противников строительства религиозного объекта — с таким объявлением выступили во вторник, 29 октября, власти Башкирии.

Мечеть хотели разместить напротив дома по Менделеева, 152/3. Как пишет «АиФ-Уфа», местная мусульманская организация заключила с Минлесхозом договор на отмежевание участка у жилой застройки под строительство религиозного здания.

Решение властей вызвало у активистов из числа местных жителей протест — участок, отданный под строительство, занят высокими деревьями. Уфимцы указали на то, что им предпочтительнее иметь под окнами зону отдыха, а не новый религиозный объект.

В Совете указали на то, что строительство мечети на этом месте незаконно как раз по той причине, что участок не предполагает возведение объектов капитального строительства. Договор в итоге был расторгнут.

Новую мечеть открыли в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в селе Старые Турбаслы открыли мечеть, которую решили возводить ещё в 2011 году.

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