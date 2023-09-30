Суд принял решение в отношении спора застройщика и заказчика мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Из распоряжения суда следует, что компания «Алтын курай» и ДУМ Башкирии не могу взыскать друг с друга миллионные долги. Ныне они ничем не обязаны друг другу.
Известно, что компания застройщика потребовала от духовенства и благотворительного фонда «Иман-Башкортостан», который собирал пожертвования на постройку мечети, взыскание в размере 249,7 млн рублей на материалы для строительства. ДУМ Башкирии направило встречный иск в размере 130 млн рублей.
Организация «Алтын курай» занималась строительством мечети в 2013–2015 годах. Изначально финансирование шло из благотворительного фонда «Урал», однако в 2015 подрядчик купил стройматериалы за свой счёт, за что так и не получил оплату. Обе стороны затребовали друг от друга компенсации. Изначально, конечно, суммы были гораздо меньше: 37,8 млн рублей со стороны компании 91,8 млн рублей от Духовного управления.
Позднее, в 2019 году застройщик и заказчик пришли к соглашению о добровольном расторжении всех договоров, тем самым прекратив строительство и отказавшись от всех претензий. Однако действовало соглашение недолго: уже весной 2020 года ДУМ Башкортостана разорвало договор.
Суд определил, что ни одна из сторон не выполнила свои условия.
Впоследствии инстанции вовсе отказались решать спор в связи с истечением срока давности исков.
Напоминаем, что ранее мы писали о том, что глава Башкирии сообщил, когда именно будет возобновлено строительство мечети «Ар-Рахим».