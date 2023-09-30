Суд принял решение в отношении спора застройщика и заказчика мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Организация «Алтын курай» занималась строительством мечети в 2013–2015 годах. Изначально финансирование шло из благотворительного фонда «Урал», однако в 2015 подрядчик купил стройматериалы за свой счёт, за что так и не получил оплату. Обе стороны затребовали друг от друга компенсации. Изначально, конечно, суммы были гораздо меньше: 37,8 млн рублей со стороны компании 91,8 млн рублей от Духовного управления.