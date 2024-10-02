Купить ребенка в Уфе — ₽2,5 млн

Как стало известно, в октябре 2023 года жительница Москвы решила, что у нее есть все условия стать мамой. Она встала на учет как кандидат в усыновители, мечтая обрести семью для конкретного малыша из Уфы. Однако судьба распорядилась иначе: администрация города уже приняла решение о передаче ребенка в другую семью.