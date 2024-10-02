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Posted 2 октября, 07:30

Published 2 октября, 07:30

Modified 2 октября, 09:11

Updated 2 октября, 09:11

Москвичка хотела купить ребенка в Уфе

Купить ребенка в Уфе — ₽2,5 млн

2 октября 2024, 07:30
Фото: 1MI

Москвичка хотела купить ребенка в Уфе

Сюжет
Дети
Женщина предложила за уфимского малыша ₽2,5 млн, сообщает в среду, 2 октября, Следком Башкирии.

Как стало известно, в октябре 2023 года жительница Москвы решила, что у нее есть все условия стать мамой. Она встала на учет как кандидат в усыновители, мечтая обрести семью для конкретного малыша из Уфы. Однако судьба распорядилась иначе: администрация города уже приняла решение о передаче ребенка в другую семью.

Но это не остановило москвичку. Она начала настойчиво уговаривать сотрудницу Управления опеки и попечительства изменить решение и передать ей ребенка. В качестве «благодарности» она предложила взятку в размере 2,5 миллионов рублей.

Сотрудница опеки, осознав всю абсурдность ситуации и противоправный характер предложения, решила поступить честно и сообщила о попытке взятки в правоохранительные органы. В результате, когда москвичка пришла передать деньги, ее задержали оперативники ФСБ.

Как стало известно, уголовное дело завершено, и обвинительное заключение утверждено прокуратурой Башкортостана. Женщина не признала свою вину.

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