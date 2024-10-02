Купить ребенка в Уфе — ₽2,5 млн

Posted 2 октября, 07:30
Published 2 октября, 07:30
Modified 2 октября, 09:11
Updated 2 октября, 09:11
Как стало известно, в октябре 2023 года жительница Москвы решила, что у нее есть все условия стать мамой. Она встала на учет как кандидат в усыновители, мечтая обрести семью для конкретного малыша из Уфы. Однако судьба распорядилась иначе: администрация города уже приняла решение о передаче ребенка в другую семью.
Но это не остановило москвичку. Она начала настойчиво уговаривать сотрудницу Управления опеки и попечительства изменить решение и передать ей ребенка. В качестве «благодарности» она предложила взятку в размере 2,5 миллионов рублей.
Сотрудница опеки, осознав всю абсурдность ситуации и противоправный характер предложения, решила поступить честно и сообщила о попытке взятки в правоохранительные органы. В результате, когда москвичка пришла передать деньги, ее задержали оперативники ФСБ.
Как стало известно, уголовное дело завершено, и обвинительное заключение утверждено прокуратурой Башкортостана. Женщина не признала свою вину.
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