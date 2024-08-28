В Уфе скорая помощь попала в ДТП

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Вечером, 27 августа 2024 года,произошло ДТП на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева. В результате аварии пострадали как медицинские работники, так и семья, находившаяся в легковом автомобиле Рено Дастер.
На момент инцидента в машине скорой помощи находились фельдшер, водитель и пациент, а в Рено — водитель с супругой и их пятилетний сын.
— В результате аварии на пересечении улиц Бакалинской и Менделеева в больницу скорой медицинской помощи госпитализированы три пациента. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, — комментируют ситуацию представители Минздрава.
Следственный отдел по Кировскому району города Уфы уже инициировал уголовное дело по факту аварии на основании части 1 статьи 238 УК РФ, что указывает на оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства ДТП.