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В Уфе скорая помощь попала в ДТП

В Уфе скорая помощь попала в ДТП

28 августа 2024, 06:54
Фото: Госавтоинспекция Уфы
В результате аварии пострадали пациент, бригада медиков и семья, находившаяся в другом автомобиле, сообщает Следком Башкирии.

Вечером, 27 августа 2024 года,произошло ДТП на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева. В результате аварии пострадали как медицинские работники, так и семья, находившаяся в легковом автомобиле Рено Дастер.

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На момент инцидента в машине скорой помощи находились фельдшер, водитель и пациент, а в Рено — водитель с супругой и их пятилетний сын.

— В результате аварии на пересечении улиц Бакалинской и Менделеева в больницу скорой медицинской помощи госпитализированы три пациента. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, — комментируют ситуацию представители Минздрава.

Следственный отдел по Кировскому району города Уфы уже инициировал уголовное дело по факту аварии на основании части 1 статьи 238 УК РФ, что указывает на оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства ДТП.

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