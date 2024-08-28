В Уфе скорая помощь попала в ДТП

Следственный отдел по Кировскому району города Уфы уже инициировал уголовное дело по факту аварии на основании части 1 статьи 238 УК РФ, что указывает на оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства ДТП.