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Posted 11 ноября, 11:38

Published 11 ноября, 11:38

Modified 11 ноября, 12:09

Updated 11 ноября, 12:09

Прокуратура ликвидировала долги по зарплате в Уфе

Уфимец полгода молчал об унижении

11 ноября 2024, 11:38
Фото: 1MI.

Прокуратура ликвидировала долги по зарплате в Уфе

Долг по зарплате стал причиной уголовного дела, сообщает в понедельник, 11 ноября, Следком Башкирии.

Ситуация развивалась на протяжении полугода, когда инженер ООО «Спецавтотрейд» терпел частичную невыплату заработной платы. С апреля по сентябрь 2023 года его доходы были урезаны, и в итоге образовалась задолженность более 320 тысяч рублей. Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы инициировал уголовное дело по факту частичной невыплаты зарплаты, что является нарушением статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ.

— В ходе расследования правоохранительные органы собирают необходимые документы и устанавливают финансовое положение компании за указанный период, — комментирует Следком Башкирии.

Прокуратура Башкирии также подтвердила, что уголовное дело находится под контролем надзорного ведомства. В результате их работы было вынесено судебное решение о взыскании задолженности в пользу пострадавшего работника.

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Как ранее сообщал Mkset, в Мечетлинском районе был выявлен факт незаконного использования пособий сирот.

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