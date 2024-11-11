Уфимец полгода молчал об унижении

Ситуация развивалась на протяжении полугода, когда инженер ООО «Спецавтотрейд» терпел частичную невыплату заработной платы. С апреля по сентябрь 2023 года его доходы были урезаны, и в итоге образовалась задолженность более 320 тысяч рублей. Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы инициировал уголовное дело по факту частичной невыплаты зарплаты, что является нарушением статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ.