Телом — в Башкирии, душой — в сверхдержаве

Интересно отметить, что обнаружили его действия сотрудники ФСБ. При проведении обыска у подозреваемого были изъяты предметы и документы, которые имеют важное значение для расследования. Но это еще не все — в 2019 году он уничтожил свои официальные документы: паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении. В качестве удостоверения личности использовались так называемые «Именные книги», а чтобы обойти лишение прав на управление автотранспортом, он выписал себе «Грамоту на управление движимым имуществом». Стоит отметить, что на всех документах «красуется» символика с восьмиконечной звездой упоминаниями «сверхдержавы».