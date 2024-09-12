Телом — в Башкирии, душой — в сверхдержаве

Posted 12 сентября, 11:20
Published 12 сентября, 11:20
Modified 12 сентября, 11:31
Updated 12 сентября, 11:31
Согласно информации от следствия, с августа 2022 года подозреваемый активно участвовал в межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»*. Эта организация была признана экстремистской еще 19 июля 2022 года решением Самарского областного суда. Несмотря на это, наш «герой» не только не прекратил свою деятельность, но и продолжал пропагандировать идеологию группы, распространяя агитационные материалы с символикой этой запрещенной структуры.
Интересно отметить, что обнаружили его действия сотрудники ФСБ. При проведении обыска у подозреваемого были изъяты предметы и документы, которые имеют важное значение для расследования. Но это еще не все — в 2019 году он уничтожил свои официальные документы: паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении. В качестве удостоверения личности использовались так называемые «Именные книги», а чтобы обойти лишение прав на управление автотранспортом, он выписал себе «Грамоту на управление движимым имуществом». Стоит отметить, что на всех документах «красуется» символика с восьмиконечной звездой упоминаниями «сверхдержавы».
Движение «Граждане СССР»*, возникшее в 2010 году под руководством Сергея Тараскина (который объявил себя временно исполняющим обязанности президента СССР), стало настоящей головной болью для правоохранительных органов. Движение отвергает российскую юрисдикцию и считает существование СССР реальным фактом. Подобная идеология уже привела к созданию нескольких независимых течений после осуждения Тараскина за создание экстремистской организации.
На протяжении последних лет движение неоднократно фигурировало в уголовных делах: его последователи отказывались платить за коммунальные услуги, возвращать кредиты и даже распечатали собственные «советские паспорта».
* — Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.