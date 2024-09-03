В Башкирии возбуждено уголовное дело после падения школьницы из автобуса

По предварительной информации, утром 2 сентября 2024 года во время движения автобуса по улице Ленина водитель не отреагировал на необходимость остановиться для выхода пассажира. В попытке покинуть автобус, школьница нажала кнопку экстренного аварийного открытия дверей. К сожалению, это привело к её падению на обочину дороги.