В Башкирии возбуждено уголовное дело после падения школьницы из автобуса

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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По данным Следственного управления, это событие стало предметом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По предварительной информации, утром 2 сентября 2024 года во время движения автобуса по улице Ленина водитель не отреагировал на необходимость остановиться для выхода пассажира. В попытке покинуть автобус, школьница нажала кнопку экстренного аварийного открытия дверей. К сожалению, это привело к её падению на обочину дороги.
После инцидента девушка была госпитализирована с телесными повреждениями. В настоящее время следственные органы организовали комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего и выявления причин и условий, способствовавших этому инциденту.