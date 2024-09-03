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В Башкирии возбуждено уголовное дело после падения школьницы из автобуса

В Башкирии возбуждено уголовное дело после падения школьницы из автобуса

3 сентября 2024, 13:00
Фото: Соцсети
В Нефтекамске возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров, что привело к травмированию 17-летней школьницы, сообщает Следком Башкирии.

По данным Следственного управления, это событие стало предметом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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По предварительной информации, утром 2 сентября 2024 года во время движения автобуса по улице Ленина водитель не отреагировал на необходимость остановиться для выхода пассажира. В попытке покинуть автобус, школьница нажала кнопку экстренного аварийного открытия дверей. К сожалению, это привело к её падению на обочину дороги.

После инцидента девушка была госпитализирована с телесными повреждениями. В настоящее время следственные органы организовали комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего и выявления причин и условий, способствовавших этому инциденту.

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