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«Шашки» в Уфе закончились жесткой аварией
7 октября, 05:31
Сентябрь
Видео. Оторвавшееся колесо эпично разбило машину в Уфе
13 сентября, 06:04
Девушка на самокате влетела в иномарку в Уфе и попала в больницу
6 сентября, 05:28
Школьники-пугала впечатлили Башкирию
5 сентября, 03:34
Август
Погода в Башкирии кардинально изменится
22 августа, 17:47
Виновнику смертельного ДТП ужесточили приговор
6 августа, 08:00
Июль
«Жигули» раздавили ноги ребенку в Башкирии
16 июля, 11:27
Двухлетний мальчик погиб в ДТП в Башкирии
12 июля, 07:16
Июнь
Чёрный «Бумер» жестко влетел в «Ниву» в Уфе
На место аварии, превратившей иномарку в смятую консервную банку, прибыли сотрудники экстренных служб, гласят кадры видеозаписей свидетелей.
28 июня, 04:39
Мертвецки пьяный водитель разнёс арт-объекты в Уфе
17 июня, 10:24
Видео 18+. В Башкирии попытка остановить пьяного водителя стоила его другу жизни
4 июня, 07:30

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