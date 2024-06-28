Чёрный «Бумер» жестко влетел в «Ниву» в Уфе

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Вечером в четверг, 27 июня, в районе торгового центра «Мир» в Уфе произошло столкновение черного BMW и «Нивы Шевроле». Летевшая на огромной скорости иномарка влетела в поворачивающую на перекрестке вишневую «Ниву». Как сообщают очевидцы аварии, за рулём мчавшегося по проспекту немецкого «болида» сидела девушка. Она гнала по Уфе с явным превышением скорости.
На место аварии прибыли медики и автоинспекторы. Машины, мешавшие движению, оттащили с центра перекрестка. Если «Нива» получила ремонтируемые повреждения, то «бумер» больше похож на смятую консервную банку от газировки. Официальных данных от властей о пострадавших пока не поступало.
Момент аварии и ее последствия попали на записи городских камер наблюдения и в объективы смартфонов очевидцев.
Фото и видео: Telegram