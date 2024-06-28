Чёрный «Бумер» жестко влетел в «Ниву» в Уфе

Вечером в четверг, 27 июня, в районе торгового центра «Мир» в Уфе произошло столкновение черного BMW и «Нивы Шевроле». Летевшая на огромной скорости иномарка влетела в поворачивающую на перекрестке вишневую «Ниву». Как сообщают очевидцы аварии, за рулём мчавшегося по проспекту немецкого «болида» сидела девушка. Она гнала по Уфе с явным превышением скорости.