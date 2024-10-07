«Шашки» в Уфе закончились жесткой аварией

Posted 7 октября, 05:31
Published 7 октября, 05:31
Modified 7 октября, 09:05
Updated 7 октября, 09:05
Как стало известно, 6 октября в 00:10 на набережной столкнулись два автомобиля: «Тигуан» и «Поло». По сообщениям очевидцев, водитель «Поло» явно не собирался останавливаться и, разогнавшись до 100 км/ч, начал «шашковать». В итоге он врезался в «Тигуан». Удар был настолько сильным, что подушки безопасности сработали мгновенно, а «Поло» отлетел в сторону.
Один из свидетелей происшествия отметил, что «Поло» двигался прямо, а «Тигуан» пытался выехать из парковки. Водитель «Поло», осознав, что столкновение неизбежно, попытался уйти на встречную полосу, но, увы, не успел.
Среди комментариев в соцсетях звучат призывы к властям: «Просим патруль на набережную, ответ один — работать некому, нет людей».
— Даже главе Следственного комитета России письма с просьбами о помощи писали, но пока безрезультатно, — пишут уфимцы в соцсетях.
Местные жители также подчеркивают, что на этом участке дороги разрешенная скорость составляет всего 20 км/ч, и наличие пешеходного перехода не смутило водителя «Поло»: он мчался вперед, не сбавляя скорость.