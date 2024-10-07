«Шашки» в Уфе закончились жесткой аварией

Как стало известно, 6 октября в 00:10 на набережной столкнулись два автомобиля: «Тигуан» и «Поло». По сообщениям очевидцев, водитель «Поло» явно не собирался останавливаться и, разогнавшись до 100 км/ч, начал «шашковать». В итоге он врезался в «Тигуан». Удар был настолько сильным, что подушки безопасности сработали мгновенно, а «Поло» отлетел в сторону.