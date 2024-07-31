Уфимский разврат заинтересовал следствие

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В июле 2024 года в приёмную Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина поступило обращение, касающееся инцидента на строительной площадке жилого комплекса. По данным обращения, один из мигрантов, работающих на объекте, наблюдал за местной жительницей, гуляющей с коляской во дворе. Данные действия вызвали общественное возмущение и потребовали вмешательства правоохранительных органов.
В связи с этим Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан была инициирована процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому предоставить отчет о ходе проверки и установленных обстоятельствах дела.
На данный момент исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СК России. Как будет развиваться ситуация дальше и какие меры будут предприняты в отношении мигранта — вопрос открытый.