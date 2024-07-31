Уфимский разврат заинтересовал следствие

В июле 2024 года в приёмную Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина поступило обращение, касающееся инцидента на строительной площадке жилого комплекса. По данным обращения, один из мигрантов, работающих на объекте, наблюдал за местной жительницей, гуляющей с коляской во дворе. Данные действия вызвали общественное возмущение и потребовали вмешательства правоохранительных органов.