Мужчина убил сожительницу во время ссоры в Башкирии

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
По версии следствия, 28 июля 2024 года пара проводила вечер дома в селе Мраково, употребляя спиртные напитки. Как это часто бывает, алкоголь стал катализатором конфликта — на этот раз причиной спора стала ревность женщины. В ходе дискуссии мужчина не смог сдержать свои эмоции и нанес своей сожительнице множество ударов руками в область головы и туловища.
После того как конфликт утих, обвиняемый положил женщину на диван и уснул рядом. Однако ночью он проснулся от тревожного ощущения — женщине стало плохо. Вызванная скорая помощь констатировала ее смерть на месте.
Несмотря на серьезность ситуации, мужчина не попытался скрыться от следствия. Он признался в содеянном и подробно рассказал о случившемся. На время расследования мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.