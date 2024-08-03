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Мужчина убил сожительницу во время ссоры в Башкирии

Мужчина убил сожительницу во время ссоры в Башкирии

3 августа 2024, 09:37
Фото: Следком РБ
В Кугарчинском районе житель обвиняется в причинении смерти своей сожительнице после конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, сообщает СУ СК России по РБ.

По версии следствия, 28 июля 2024 года пара проводила вечер дома в селе Мраково, употребляя спиртные напитки. Как это часто бывает, алкоголь стал катализатором конфликта — на этот раз причиной спора стала ревность женщины. В ходе дискуссии мужчина не смог сдержать свои эмоции и нанес своей сожительнице множество ударов руками в область головы и туловища.

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После того как конфликт утих, обвиняемый положил женщину на диван и уснул рядом. Однако ночью он проснулся от тревожного ощущения — женщине стало плохо. Вызванная скорая помощь констатировала ее смерть на месте.

Несмотря на серьезность ситуации, мужчина не попытался скрыться от следствия. Он признался в содеянном и подробно рассказал о случившемся. На время расследования мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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