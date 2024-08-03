Мужчина убил сожительницу во время ссоры в Башкирии

По версии следствия, 28 июля 2024 года пара проводила вечер дома в селе Мраково, употребляя спиртные напитки. Как это часто бывает, алкоголь стал катализатором конфликта — на этот раз причиной спора стала ревность женщины. В ходе дискуссии мужчина не смог сдержать свои эмоции и нанес своей сожительнице множество ударов руками в область головы и туловища.