Уфимские чиновники пять лет не могут накормить больного ребенка

— В следственном управлении СК России по Республике Башкортостан начата процессуальная проверка по обращению из Уфы, — указывает Инфоцентр СК России.



Казалось бы, что ситуация со спецпитанием беспомощного ребенка должна был разрешиться еще пять лет назад. Ведь суд в апреле 2019 года обязал чиновников предоставить ребенку специализированную смесь, однако до сих пор это решение не выполнено. Уфимка вынуждена самостоятельно приобретать питание, что создает для неё значительные финансовые затруднения. Эти траты она вынуждена брать на себя последние пять лет, несмотря на победу над чиновниками от медицины и социальной защиты в суде.