Уфимские чиновники пять лет не могут накормить больного ребенка

Posted 15 ноября, 10:49
Published 15 ноября, 10:49
Modified 15 ноября, 10:51
Updated 15 ноября, 10:51
На странице приемной председателя Следкома России в соцсети «ВКонтакте» одна из жительниц Уфы подняла вопрос о длительном отсутствии специализированного питания для её 10-летнего сына-инвалида. Мальчик очень серьезно болен. Он вынужден жить в паллиативном состоянии.
— В следственном управлении СК России по Республике Башкортостан начата процессуальная проверка по обращению из Уфы, — указывает Инфоцентр СК России.
Казалось бы, что ситуация со спецпитанием беспомощного ребенка должна был разрешиться еще пять лет назад. Ведь суд в апреле 2019 года обязал чиновников предоставить ребенку специализированную смесь, однако до сих пор это решение не выполнено. Уфимка вынуждена самостоятельно приобретать питание, что создает для неё значительные финансовые затруднения. Эти траты она вынуждена брать на себя последние пять лет, несмотря на победу над чиновниками от медицины и социальной защиты в суде.
Ранее Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение выяснить обстоятельства происшествия, в результате которого маленький ребенок получил тяжелые травмы. Напомним, что 27 октября 2024 года в одном из парков Уфы шестилетнему мальчику причинены серьезные повреждения вследствие падения части конструкции качелей. Происшествие в Уфе не осталось без внимания: Следственные органы России возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения работ, что могло создать угрозу жизни и здоровью детей.