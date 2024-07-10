Дворовые разборки в Уфе заинтересовали Александра Бастрыкина

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от своих подчиненных из СК Башкирии доклад о ходе расследования инцидента с участием ребенка в Уфе, сообщает Следком РФ. Ранее Mkset сообщал о конфликте в одном из уфимских дворов. Там 15-летний пранкер решил разыграть своего приятеля и спрятал его велосипед. После нервных и бесплодных поисков двухколесного друга всё же вернули его хозяину. Тот пожаловался на розыгрыш отцу. Разъяренный папа отходил кулаками инициатора розыгрыша. Конфликт произошел в Уфе в первой декаде июля 2024 года.