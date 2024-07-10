Дворовые разборки в Уфе заинтересовали Александра Бастрыкина

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от своих подчиненных из СК Башкирии доклад о ходе расследования инцидента с участием ребенка в Уфе, сообщает Следком РФ. Ранее Mkset сообщал о конфликте в одном из уфимских дворов. Там 15-летний пранкер решил разыграть своего приятеля и спрятал его велосипед. После нервных и бесплодных поисков двухколесного друга всё же вернули его хозяину. Тот пожаловался на розыгрыш отцу. Разъяренный папа отходил кулаками инициатора розыгрыша. Конфликт произошел в Уфе в первой декаде июля 2024 года.
— Бастрыкиным А.И. дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, — указано в сообщении СК России.
Известно, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве, так как 15-летний парень получил серьезные травмы в ходе побоев. Помимо синяков и ссадин, у подростка травма внутренних органов. От разъяренного неудачным розыгрышем сына отца пранкера спасла молодая мамочка с коляской. Больше на его крики на помощи никто из прохожих не отреагировал.