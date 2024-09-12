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Posted 12 сентября, 10:26

Published 12 сентября, 10:26

Modified 12 сентября, 10:28

Updated 12 сентября, 10:28

Нелегал полетел домой за счет бизнесмена из Башкирии

Нелегал полетел домой за счет бизнесмена из Башкирии

12 сентября 2024, 10:26
Сюжет
Башкирия
Взял на работу гастарбайтера без документов — изволь отправить его восвояси за свой счет, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии в четверг, 12 сентября.

Крайне нежелательное для желающего максимально экономить на рабочей силе бизнесмена постановление вынес суд в городе Октябрьский в Башкирии. Ранее предприятие бизнесмена посетила полиция: они искали нелегалов среди гастарбайтеров. Такой нашелся и на объекте бизнесмена из Октябрьского. На нелегала оформили протокол и депортировали иностранного специалиста на его Родину. Но на этом история не закончилась.

В прокуратуре решили, что погасить расходы казны на перелет нелегала из Башкирии к нему в отчизну должен бизнесмен, который привлек иностранца без документов на свой объект. Был подан иск о возмещении расходов на авиабилет. Суд удовлетворил требования сотрудников надзорного ведомства. Теперь нелегал стал бизнесмену на ₽25 000 дороже.

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