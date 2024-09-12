Нелегал полетел домой за счет бизнесмена из Башкирии

Крайне нежелательное для желающего максимально экономить на рабочей силе бизнесмена постановление вынес суд в городе Октябрьский в Башкирии. Ранее предприятие бизнесмена посетила полиция: они искали нелегалов среди гастарбайтеров. Такой нашелся и на объекте бизнесмена из Октябрьского. На нелегала оформили протокол и депортировали иностранного специалиста на его Родину. Но на этом история не закончилась.



В прокуратуре решили, что погасить расходы казны на перелет нелегала из Башкирии к нему в отчизну должен бизнесмен, который привлек иностранца без документов на свой объект. Был подан иск о возмещении расходов на авиабилет. Суд удовлетворил требования сотрудников надзорного ведомства. Теперь нелегал стал бизнесмену на ₽25 000 дороже.