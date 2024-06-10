В Башкирии спонсируют вразумление пенсионеров-инвесторов ВСУ

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Руководитель региона упомянул, что ежедневно жители республики отдают аферистам миллионы рублей, при этом их жертвами чаще всего становятся пожилые люди. Хабиров также заявил, что все похищенные средства мошенники потом направляют на спонсирование украинской армии.
— В Челябинской области разработали целую программу. Там в основе вопросы пропаганды и обучения финансовой грамотности. Подключайтесь. [Если] из бюджета что-то нужно [— будет выделено], — обратился руководитель региона к подчинённым.
Узнать о подготовке к реализации программы Хабиров пообещал уже спустя неделю.
— Во-первых, люди оказываются в совершенно страшной ситуации. Методика какая: человек отдал деньги, на этом всё не прекращается, ему потом звонят с Украины и ненавязчиво подталкивают: совершишь теракт — деньги отправим. Это всё не шутки, — сказал Хабиров.