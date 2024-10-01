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Posted 1 октября, 07:27

Published 1 октября, 07:27

Modified 1 октября, 07:31

Updated 1 октября, 07:31

Как ключевая ставка влияет на каждого из нас

Как ключевая ставка влияет на каждого из нас

1 октября 2024, 07:27
Фото: mkset.ru
Как отразится на экономике и жизни людей возможное повышение ключевой ставки в октябре?

Снижение экономической активности и гиперинфляция заставляют экономистов готовиться к самым негативным сценариям, поскольку стратегия повышения процентной ставки, применяемая Банком России, не приносит ожидаемых результатов. Граждане России продолжают тратить, а цены по-прежнему остаются на высоком уровне.

Центробанк обращается к гражданам России с рекомендацией уменьшить расходы и увеличить накопления. Посмотрите на привлекательные ставки по вкладам. Однако советы от ЦБ пришли слишком поздно. Поскольку россияне или не имеют возможности откладывать, или не видят в этом необходимости.

Подробнее об этом читайте в свежем материале «Новых Известий».

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