Как ключевая ставка влияет на каждого из нас

Центробанк обращается к гражданам России с рекомендацией уменьшить расходы и увеличить накопления. Посмотрите на привлекательные ставки по вкладам. Однако советы от ЦБ пришли слишком поздно. Поскольку россияне или не имеют возможности откладывать, или не видят в этом необходимости.