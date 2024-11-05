Автомобилистам Уфы, приготовиться — цены взлетели

Posted 5 ноября, 09:12
Published 5 ноября, 09:12
Modified 5 ноября, 09:14
Updated 5 ноября, 09:14
Аналитики на основе данных об оплате услуг СТО выяснили расходы россиян на замену автомобильных шин и их хранение в 2024 году, а также динамику цен и спроса. Специалисты сервиса провели сравнительный анализ за сентябрь — октябрь 2024/2023. По его итогам, в России средняя стоимость услуги по шиномонтажу составила ₽2670 рублей за комплект шин для легковых автомобилей, что на 19% больше, чем в прошлом году. Количество покупок сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом год назад.
— В октябре средний чек на услугу в Башкортостане составил ₽2 450. Это на 17% уровня сентября-октября 2023 года. А вот число покупок услуги снизилось на 10%, — сообщили Mkset представители сервиса «Чек Индекс».
Для сравнения, в Москве услуги шиномонтажа для переобувки в зимнюю резину обойдутся в ₽3 180, что на 21% выше уровня прошлого года. Число покупок — снизилось на 19% в сравнении год к году.
Напомним, в понедельник, 4 ноября, в огромной пробке из-за гололёда и снега встала трасса Уфа — Челябинск. Протяженность затора участники стояния оценили в 30 км.