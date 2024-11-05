Автомобилистам Уфы, приготовиться — цены взлетели

Аналитики на основе данных об оплате услуг СТО выяснили расходы россиян на замену автомобильных шин и их хранение в 2024 году, а также динамику цен и спроса. Специалисты сервиса провели сравнительный анализ за сентябрь — октябрь 2024/2023. По его итогам, в России средняя стоимость услуги по шиномонтажу составила ₽2670 рублей за комплект шин для легковых автомобилей, что на 19% больше, чем в прошлом году. Количество покупок сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом год назад.