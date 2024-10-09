Главу Минздрава оштрафовали за нацпроекты в Башкирии

Posted 9 октября, 07:45
Published 9 октября, 07:45
Modified 9 октября, 11:11
Updated 9 октября, 11:11
В 2021 году между Министерством здравоохранения России и Правительством Башкортостана было подписано соглашение о предоставлении субсидий для модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках этого проекта планировалось не только строительство новых медицинских объектов, но и капитальный ремонт существующих учреждений, а также закупка современного оборудования.
Однако, как показала проверка прокуратуры, контроль со стороны регионального министерства был недостаточным. В результате этого ряд важных мероприятий, запланированных на декабрь 2022 года и 2023 год, так и не были реализованы. Например, строительство городской больницы № 9 в Уфе и капитальный ремонт 22 медицинских учреждений остались лишь на бумаге. Более того, поставка свыше трех тысяч единиц медицинского оборудования также не состоялась.
В связи с этим прокуратура Республики решила привлечь министра здравоохранения к административной ответственности. По итогам рассмотрения дела он был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов.
В пресс-службе Минздрава Башкирии отметили, что на сегодняшний день постановление в законную силу не вступило. А все отмеченные случаи изменения сроков носят формальный или технический характер и не влияют значимо на результат мероприятий.
— Наша система здравоохранения — одна из самых крупных в стране. Масштабная инфраструктура, которая нуждается в постоянном внимании и ресурсах. Стремимся выстроить эту работу — ремонты, закупка оборудования и стройки — с учетом логистических и иных объективных факторов. Больше всего на это влияют особенности проведения тендеров и задержки поставок из-за внешних причин. Несмотря на эти вызовы и сжатые сроки, Минздрав Республики Башкортостан добивается реализации планов в соответствии с национальным проектом «Здравоохранения», — отметили в Минздраве региона.
Также были озвучены результаты реализации модернизации первичного звена. В 2022–2023 годах была проведена масштабная работа в рамках этого проекта. Проведен капитальный ремонт в 34 объектах здравоохранения. На эти цели было направлено более 156 млн рублей. Установлено 3 032 единицы современного медоборудования.