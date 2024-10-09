Главу Минздрава оштрафовали за нацпроекты в Башкирии

Однако, как показала проверка прокуратуры, контроль со стороны регионального министерства был недостаточным. В результате этого ряд важных мероприятий, запланированных на декабрь 2022 года и 2023 год, так и не были реализованы. Например, строительство городской больницы № 9 в Уфе и капитальный ремонт 22 медицинских учреждений остались лишь на бумаге. Более того, поставка свыше трех тысяч единиц медицинского оборудования также не состоялась.