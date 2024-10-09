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Posted 9 октября, 07:45

Published 9 октября, 07:45

Modified 9 октября, 11:11

Updated 9 октября, 11:11

Главу Минздрава оштрафовали за нацпроекты в Башкирии

Главу Минздрава оштрафовали за нацпроекты в Башкирии

9 октября 2024, 07:45
Фото: tg/Айрат Рахматуллин
Министр здравоохранения Башкортостана оказался под пристальным вниманием надзорных органов из-за недоработок в реализации национального проекта «Здравоохранение», сообщает в среду, 9 октября, прокуратура Башкирии.

В 2021 году между Министерством здравоохранения России и Правительством Башкортостана было подписано соглашение о предоставлении субсидий для модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках этого проекта планировалось не только строительство новых медицинских объектов, но и капитальный ремонт существующих учреждений, а также закупка современного оборудования.

Однако, как показала проверка прокуратуры, контроль со стороны регионального министерства был недостаточным. В результате этого ряд важных мероприятий, запланированных на декабрь 2022 года и 2023 год, так и не были реализованы. Например, строительство городской больницы № 9 в Уфе и капитальный ремонт 22 медицинских учреждений остались лишь на бумаге. Более того, поставка свыше трех тысяч единиц медицинского оборудования также не состоялась.

В связи с этим прокуратура Республики решила привлечь министра здравоохранения к административной ответственности. По итогам рассмотрения дела он был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов.

В пресс-службе Минздрава Башкирии отметили, что на сегодняшний день постановление в законную силу не вступило. А все отмеченные случаи изменения сроков носят формальный или технический характер и не влияют значимо на результат мероприятий.

— Наша система здравоохранения — одна из самых крупных в стране. Масштабная инфраструктура, которая нуждается в постоянном внимании и ресурсах. Стремимся выстроить эту работу — ремонты, закупка оборудования и стройки — с учетом логистических и иных объективных факторов. Больше всего на это влияют особенности проведения тендеров и задержки поставок из-за внешних причин. Несмотря на эти вызовы и сжатые сроки, Минздрав Республики Башкортостан добивается реализации планов в соответствии с национальным проектом «Здравоохранения», — отметили в Минздраве региона.

Также были озвучены результаты реализации модернизации первичного звена. В 2022–2023 годах была проведена масштабная работа в рамках этого проекта. Проведен капитальный ремонт в 34 объектах здравоохранения. На эти цели было направлено более 156 млн рублей. Установлено 3 032 единицы современного медоборудования.

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