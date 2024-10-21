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Потерявшиеся

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Октябрь
Странный пациент угодил в уфимскую больницу
21 октября, 09:59
Дюжина грибников сгинула в Башкирии
19 октября, 14:28
Подруги заплутали в Башкирии
4 октября, 06:01
Сентябрь
Две туристки сгинули в лесах Башкирии
23 сентября, 05:03
Август
В Башкирии пропали полсотни грибников
31 августа, 10:56
Башкирского Робинзона Крузо нашли спасатели
26 августа, 18:03
Четверо человек сгинули на «тихой охоте» в Башкирии
19 августа, 08:20
В Башкирии двое детей пропали в лесу
11 августа, 08:20
В Башкирии прекратили искать потерявшихся грибников
11 августа, 08:08
Искали одних — потеряли других: туристы заплутали в Башкирии
Одна часть группы потерялась в поисках второй группы — спасателям приходится искать всех, сообщает МЧС РБ.
2 августа, 07:57
Июль
Дети и взрослые потерялись в лесах Башкирии
5 июля, 08:01

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