mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Башкирии двое детей пропали в лесу

В Башкирии двое детей пропали в лесу

11 августа 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
Спасатели прекратили поиски заблудившихся в Иглинском районе подростков, сообщили в пресс-службе МЧС Башкортостана.
Сюжет
Дети

Двое детей 12 и 13 лет заблудились в лесу в субботу, 10 августа. Компания подростков хотела пособирать грибы. В назначенное время дети не вернулись домой — родители забили тревогу и принялись искать ребят самостоятельно, однако результатов вылазка не дала. Около одиннадцати вечера родители обратились в 112.

Всю ночь детей искали 87 человек — спасателей, добровольцев, работников местной администрации, педагогов и полицейских. Найти «потеряшек» смогли только к 11 вечера — их заметили охотник и кинолог. Ребята сильно замёрзли и устали. Их увезли в больницу, а с родителями провели воспитательную беседу о недопустимости разрешать детям ходить в лес без присмотра.

В Башкирии прекратили искать потерявшихся грибников
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в лесах двух районах Башкирии потерялись трое грибников.

Читайте также:
Бабушка три дня прожила в лесу на одних ягодах в БашкирииДети и взрослые потерялись в лесах БашкирииВ Уфе двух женщин нашли в овраге
#Происшествия#Дети#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Поиски#Лес#Иглино#Инциденты#Потерявшиеся
Подпишитесь
Потоп в Уфе — последние новости
Сегодня, 06:12
Синоптики огорчили уфимцев
Сегодня, 06:18
Видео. Одинокий баран бегал по Уфе
Вчера, 10:26
Полпред Путина прилетел похвалить Хабирова
Вчера, 05:13
Инвалида оставили без лекарств в Башкирии
Вчера, 10:46
В Уфе простятся с погибшим на СВО спортивным журналистом
Сегодня, 05:34