В Башкирии двое детей пропали в лесу

Всю ночь детей искали 87 человек — спасателей, добровольцев, работников местной администрации, педагогов и полицейских. Найти «потеряшек» смогли только к 11 вечера — их заметили охотник и кинолог. Ребята сильно замёрзли и устали. Их увезли в больницу, а с родителями провели воспитательную беседу о недопустимости разрешать детям ходить в лес без присмотра.