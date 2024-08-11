В Башкирии двое детей пропали в лесу

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Двое детей 12 и 13 лет заблудились в лесу в субботу, 10 августа. Компания подростков хотела пособирать грибы. В назначенное время дети не вернулись домой — родители забили тревогу и принялись искать ребят самостоятельно, однако результатов вылазка не дала. Около одиннадцати вечера родители обратились в 112.
Всю ночь детей искали 87 человек — спасателей, добровольцев, работников местной администрации, педагогов и полицейских. Найти «потеряшек» смогли только к 11 вечера — их заметили охотник и кинолог. Ребята сильно замёрзли и устали. Их увезли в больницу, а с родителями провели воспитательную беседу о недопустимости разрешать детям ходить в лес без присмотра.