Дети и взрослые потерялись в лесах Башкирии

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:04
В Башкирии начался сезон поиска заплутавших грибников и любителей летних прогулок по лесу. Только за четверг, 4 июля, в регионе потерялись пятеро.
В Краснокамском районе у деревни Ашит женщина пошла в лес за грибами и заблудилась. На поиски пропавшей пенсионерки были направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. К счастью, спустя несколько часов поисков пожилую женщину удалось найти живой и невредимой.
В Бижбулякском районе у деревни Кош-Елга потерялись дети, 2015 и 2018 годов рождения. Они были найдены сотрудниками полиции.
В Стерлитамаке семейная пара направлялась в сторону реки Белой и потеряла ориентир в районе деревни Косяковки. Они были найдены спасателями.