Дети и взрослые потерялись в лесах Башкирии

В Краснокамском районе у деревни Ашит женщина пошла в лес за грибами и заблудилась. На поиски пропавшей пенсионерки были направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. К счастью, спустя несколько часов поисков пожилую женщину удалось найти живой и невредимой.