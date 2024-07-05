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Дети и взрослые потерялись в лесах Башкирии

Дети и взрослые потерялись в лесах Башкирии

5 июля 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Только за прошедщие сутки спасатели выходили на помощь пятерым заблудившимся, сообщает пресс-служба МЧС РБ.
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Дети

В Башкирии начался сезон поиска заплутавших грибников и любителей летних прогулок по лесу. Только за четверг, 4 июля, в регионе потерялись пятеро.

В Краснокамском районе у деревни Ашит женщина пошла в лес за грибами и заблудилась. На поиски пропавшей пенсионерки были направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. К счастью, спустя несколько часов поисков пожилую женщину удалось найти живой и невредимой.

В Бижбулякском районе у деревни Кош-Елга потерялись дети, 2015 и 2018 годов рождения. Они были найдены сотрудниками полиции.

В Стерлитамаке семейная пара направлялась в сторону реки Белой и потеряла ориентир в районе деревни Косяковки. Они были найдены спасателями.

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