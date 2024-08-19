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Четверо человек сгинули на «тихой охоте» в Башкирии

Четверо человек сгинули на «тихой охоте» в Башкирии

19 августа 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
Спасатели закончили искать пропавших грибников и рыбаков, сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В четырёх районах Башкирии 18 августа потерялись люди. Так, в лесу под Иглино заблудилась 24-летняя девушка. Обеспокоенные родственники сообщили обо всём спасателям, но вскоре сумели найти её самостоятельно.

Аналогичный инцидент произошёл в Белорецком районе. Любитель «тихой охоты» — 59-летний местный житель — заблудился вблизи Новоабзаково, но сумел самостоятельно выбраться. Без посторонней помощи, но после долгих блужданий, нашлась также 66-летняя женщина в Уметбаево.

Тем временем в Чекмагушевском районе мужчина потерялся по пути с рыбалки. Сам он, как выяснилось, не пострадал — сельчанина вскоре нашла супруга.

В Башкирии дед ушел за грибами и погиб
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Ранее под Уфой погиб 72-летний пенсионер, отправившийся в лес по грибы. Известно, что мужчина был опытным «тихим охотником».

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