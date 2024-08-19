Четверо человек сгинули на «тихой охоте» в Башкирии

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В четырёх районах Башкирии 18 августа потерялись люди. Так, в лесу под Иглино заблудилась 24-летняя девушка. Обеспокоенные родственники сообщили обо всём спасателям, но вскоре сумели найти её самостоятельно.
Аналогичный инцидент произошёл в Белорецком районе. Любитель «тихой охоты» — 59-летний местный житель — заблудился вблизи Новоабзаково, но сумел самостоятельно выбраться. Без посторонней помощи, но после долгих блужданий, нашлась также 66-летняя женщина в Уметбаево.
Тем временем в Чекмагушевском районе мужчина потерялся по пути с рыбалки. Сам он, как выяснилось, не пострадал — сельчанина вскоре нашла супруга.
Ранее под Уфой погиб 72-летний пенсионер, отправившийся в лес по грибы. Известно, что мужчина был опытным «тихим охотником».