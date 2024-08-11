В Башкирии прекратили искать потерявшихся грибников

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Так, в Туймазинском районе по грибы отправилась супружеская пара. На некоторое время они разделились, чтобы собрать улов побольше. Однако в какой-то момент женщина отошла слишком далеко и потерялась. Муж долгое время искал супругу и в итоге решил позвонить спасателям. Женщина вскоре сумела покинуть чащу самостоятельно.
Аналогичный инцидент случился в Дюртюлинском районе. Там на «тихую охоту» отправилась компания из троих человек. Две женщины вскоре потерялись, их смогли отыскать спасатели.
Ранее в Белорецком районе пожилая женщина три дня блуждала по лесу. Пенсионерка всё это время питалась одними ягодами и пила росу, пока её случайно не нашёл местный пастух.