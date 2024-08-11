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Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В Башкирии прекратили искать потерявшихся грибников

В Башкирии прекратили искать потерявшихся грибников

11 августа 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney
Трое женщин ушли в лес на «тихую охоту» и не сумели вернуться, сообщили в башкортостанском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Туймазинском районе по грибы отправилась супружеская пара. На некоторое время они разделились, чтобы собрать улов побольше. Однако в какой-то момент женщина отошла слишком далеко и потерялась. Муж долгое время искал супругу и в итоге решил позвонить спасателям. Женщина вскоре сумела покинуть чащу самостоятельно.

Аналогичный инцидент случился в Дюртюлинском районе. Там на «тихую охоту» отправилась компания из троих человек. Две женщины вскоре потерялись, их смогли отыскать спасатели.

Бабушка три дня прожила в лесу на одних ягодах в Башкирии
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Ранее в Белорецком районе пожилая женщина три дня блуждала по лесу. Пенсионерка всё это время питалась одними ягодами и пила росу, пока её случайно не нашёл местный пастух.

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