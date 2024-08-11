В Башкирии прекратили искать потерявшихся грибников

Так, в Туймазинском районе по грибы отправилась супружеская пара. На некоторое время они разделились, чтобы собрать улов побольше. Однако в какой-то момент женщина отошла слишком далеко и потерялась. Муж долгое время искал супругу и в итоге решил позвонить спасателям. Женщина вскоре сумела покинуть чащу самостоятельно.