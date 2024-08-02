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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Туристы стали героями печального анекдота в Башкирии

Искали одних — потеряли других: туристы заплутали в Башкирии

2 августа 2024, 07:57
Фото: МЧС РБ

Туристы стали героями печального анекдота в Башкирии

Одна часть группы потерялась в поисках второй группы — спасателям приходится искать всех, сообщает МЧС РБ.

В Белорецком районе Башкортостана утром в пятницу, 2 августа, началась поисково-спасательная операция. Там группа из четырех человек (двух мужчин и двоих детей, девочки и мальчика, 5-ти и 11-ти лет) не смогла встретиться со своими знакомыми у водопада Атыш. Когда туристы не вышли на связь, знакомые обратились в МЧС России. Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда успешно нашли пропавшую группу 2 августа. Никто из них не нуждался в медицинской помощи и планировали вернуться в Уфу на вечерней электричке. Но, как говорится, что-то пошло не так.

Однако выяснилось, что двое других туристов, мужчина и женщина, решили своими силами искать потерявшихся друзей и отправились в неизвестном направлении. То есть они потерялись, пока искали потерявшихся. На данный момент они не выходят на связь, и поиски продолжаются. МЧС Башкортостана уже направило спасательную группу для поиска этой пары, которая пропала во время своих поисков.

Напомним, что в Башкирии продолжаются поиски упавшего во время сплава на катамаранах туриста из Татарстана.

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