Искали одних — потеряли других: туристы заплутали в Башкирии

В Белорецком районе Башкортостана утром в пятницу, 2 августа, началась поисково-спасательная операция. Там группа из четырех человек (двух мужчин и двоих детей, девочки и мальчика, 5-ти и 11-ти лет) не смогла встретиться со своими знакомыми у водопада Атыш. Когда туристы не вышли на связь, знакомые обратились в МЧС России. Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда успешно нашли пропавшую группу 2 августа. Никто из них не нуждался в медицинской помощи и планировали вернуться в Уфу на вечерней электричке. Но, как говорится, что-то пошло не так.