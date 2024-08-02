Искали одних — потеряли других: туристы заплутали в Башкирии

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В Белорецком районе Башкортостана утром в пятницу, 2 августа, началась поисково-спасательная операция. Там группа из четырех человек (двух мужчин и двоих детей, девочки и мальчика, 5-ти и 11-ти лет) не смогла встретиться со своими знакомыми у водопада Атыш. Когда туристы не вышли на связь, знакомые обратились в МЧС России. Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда успешно нашли пропавшую группу 2 августа. Никто из них не нуждался в медицинской помощи и планировали вернуться в Уфу на вечерней электричке. Но, как говорится, что-то пошло не так.
Однако выяснилось, что двое других туристов, мужчина и женщина, решили своими силами искать потерявшихся друзей и отправились в неизвестном направлении. То есть они потерялись, пока искали потерявшихся. На данный момент они не выходят на связь, и поиски продолжаются. МЧС Башкортостана уже направило спасательную группу для поиска этой пары, которая пропала во время своих поисков.
Напомним, что в Башкирии продолжаются поиски упавшего во время сплава на катамаранах туриста из Татарстана.