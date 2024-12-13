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Перекроют проезд

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2024
Шакшинский мост вновь закроют
13 декабря, 10:46
Объезд перекрытого в Уфе моста оставят платным
В городе в ближайшее время вновь вводятся ограничения движения на Шакшинском мосту, сообщила Mkset администрация Уфы.
5 июля, 06:39
Участок улицы Бехтерева в Уфе будет недоступен для проезда в течение месяца
Ограничения на участке от дома №10 до дома №16 вводятся уже с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
2 апреля, 05:06
2023
Улицу Пугачева в Уфе перекроют на полгода: названа причина
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.
28 декабря 2023, 09:48
Важную транспортную артерию перекроют в Уфе уже сегодня
Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом ограничений.
31 октября 2023, 13:15
Парковку у Конгресс-холла «Торатау» закроют в Уфе
Об этом сообщила пресс-служба мэрии
9 октября 2023, 07:01
Ограничения движения на трассе М-5 'Урал' в Башкирии: узнали причины
Об этом сообщала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ.
13 сентября 2023, 06:03
Известны даты полного перекрытия движения на Шакшинском мосту
Об этом сообщила мэрия Уфы.
11 сентября 2023, 17:36
Дороги к микрорайону перекроют в Уфе: названа причина
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Уфы
7 сентября 2023, 11:15
В Уфе закроют въезд на парковку в центре города
5 августа 2023, 06:45
Незаконные свалки, вандалы на пляже и назначения в правительстве Башкирии
О главных событиях минувшей рабочей недели — в дайджесте Mkset
28 июля 2023, 16:28
Взрыв газа, перенос выходных и стадион за 16,6 млрд рублей в Уфе
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20 июня 2023, 16:50
2020
В Уфе поднимут стоимость проезда на автобусе
14 августа 2020, 07:42
В Кировском районе Уфы перекроют движение на двух улицах
24 июня 2020, 07:41
В Уфе на два дня частично перекроют улицу Кирова
29 мая 2020, 06:02
В Уфе отменили запрет на проезд грузовых автомобилей
27 марта 2020, 08:41
В Башкирии за проезд в электричках ввели дополнительный сбор
2 марта 2020, 07:31
В центре Уфы открыли двустороннее движение
7 февраля 2020, 05:47
Мэрия Уфы предупредила о закрытии парковки перед конгресс-холлом
5 февраля 2020, 07:33
2019
В администрации Уфы предупредили о закрытии парковки перед Конгресс-холлом
25 декабря 2019, 05:02

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