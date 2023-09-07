Дороги к микрорайону перекроют в Уфе: названа причина

В связи с проведением фестиваля будет временно ограничено движение транспорта по Кустаревской набережной, между домами №9 и №5, и Яркому бульвару, от дома №5 до пересечения с Кустаревской набережной, 8 сентября с 08:00 до 18:00 и 9 сентября с 09:00 до 20:00.