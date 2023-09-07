Дороги к микрорайону перекроют в Уфе: названа причина

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Уфе 8 и 9 сентября на набережной Кустаревского озера в микрорайоне «Яркий» пройдет ландшафтный фестиваль «Ульи».
В связи с проведением фестиваля будет временно ограничено движение транспорта по Кустаревской набережной, между домами №9 и №5, и Яркому бульвару, от дома №5 до пересечения с Кустаревской набережной, 8 сентября с 08:00 до 18:00 и 9 сентября с 09:00 до 20:00.
В рамках мероприятия 8 сентября состоится конференция, а 9 сентября будут проводиться мастер-классы, соревнования арбористов, пикник и концерт.
Напомним, Mkset ранее сообщал, что движение на Набережной в Уфе перекроют до 2024 года. Такие меры принимаются в связи с капитальным ремонтом старого арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского. В результате демонтажа и монтажа пролетных строений мостового сооружения вводятся новые ограничения дорожного движения.