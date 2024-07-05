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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Объезд перекрытого в Уфе моста оставят платным

Объезд перекрытого в Уфе моста оставят платным

5 июля 2024, 06:39
Фото: Администрация Уфы
В городе в ближайшее время вновь вводятся ограничения движения на Шакшинском мосту, сообщила Mkset администрация Уфы.

С 00:00 9 июля до 23:00 24 июля движение по Шакшинскому мосту будет полностью закрыто. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Для проезда экстренных служб будет работать паромная переправа в деревне Князево. Основной маршрут объезда для автомобилистов будет проходить через Восточный выезд. Также есть возможность воспользоваться электричкой.

Как сообщили изданию Mkset в администрации города, проезд по Восточному выезду останется платным.

Вариант проезда на электричке так же ставится под сомнение местными жителями.

— Вечерняя электричка отправлением в 18:26 из Уфы до Кропачёво — это четырех вагонный поезд, который и сейчас едет от ГДК уже переполненным, лучше бы пустили автобусы через Восточный выезд, — комментируют в соцсетях.

Так же в соцсетях распространяется информация о том, что паромная переправа закрыта из-за паводков. Однако, администрация города уверяет, что проезд по ней будет доступен после снижения уровня воды до безопасного уровня.

— Городские службы просят уфимцев отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать свои поездки, — сообщили в администрации города.

По мнению специалистов, после завершения работ по мосту, его срок службы составит до 50 лет. Завершение всех работ по заключенному муниципальному контракту, запланировано на 28 февраля 2025 года.

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