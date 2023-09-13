Ограничения движения на трассе М-5 'Урал' в Башкирии: узнали причины

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Дорожное движение будет закрыто с 9:00 до 14:00 14 сентября на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ по реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.
Для обхода данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена схема только для легкового транспорта.
В минтрансе напомнили, что на время проведения буровзрывных работ запрещен проезд для тяжеловесного транспорта, такого как большегрузы и автобусы.
Ввод этих временных ограничений будет происходить еженедельно каждый четверг до 1 октября 2023 года. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.