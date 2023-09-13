Ограничения движения на трассе М-5 'Урал' в Башкирии: узнали причины

Для обхода данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена схема только для легкового транспорта.

В минтрансе напомнили, что на время проведения буровзрывных работ запрещен проезд для тяжеловесного транспорта, такого как большегрузы и автобусы.