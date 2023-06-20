Взрыв газа, перенос выходных и стадион за 16,6 млрд рублей в Уфе

Днём ранее стало известно о намерении властей сделать ближайшую субботу, 24 июня, рабочим днем, при этом объявить следующий вторник, 27 июня, — нерабочим. В частности об этом в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии заявил премьер-министр республики Андрей Назаров. Как позднее стало известно Mkset, 24 июня, станет рабочим днем для госслужащих Башкирии: работников госорганов республики, работников подведомственных организаций, а также муниципальных служащих. При этом частным работникам — ИП и самозанятым — предложено также сделать для своих работников 24 июня рабочим днем. Подробнее о данной инициативе рассказали в пресс-службе регионального Минтруда.