Взрыв газа, перенос выходных и стадион за 16,6 млрд рублей в Уфе

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Днём ранее стало известно о намерении властей сделать ближайшую субботу, 24 июня, рабочим днем, при этом объявить следующий вторник, 27 июня, — нерабочим. В частности об этом в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии заявил премьер-министр республики Андрей Назаров. Как позднее стало известно Mkset, 24 июня, станет рабочим днем для госслужащих Башкирии: работников госорганов республики, работников подведомственных организаций, а также муниципальных служащих. При этом частным работникам — ИП и самозанятым — предложено также сделать для своих работников 24 июня рабочим днем. Подробнее о данной инициативе рассказали в пресс-службе регионального Минтруда.
Стоит отметить, новость о том, что суббота станет рабочим днем вызвала широкий резонанс среди жителей республики, которые оказались не готовы к резким переменам в своем трудовом графике. Помимо прочего ситуацию обострило и то, что 24 июня у многих школьников проходят выпускные вечера. Подробнее о реакции пользователей соцсетей Mkset рассказывал здесь.
Радий Хабиров раскрыл причину, по которой Башкортостан уже не первый год «соревнуется» с Татарстаном. По мнению главы республики, конкуренция между двумя соседними регионами «рождает движение вперёд», а также служит определённым стимулов. В заключение Хабиров также отметил, что «это хорошая история двух братских народов».
Мэрия Уфы ищет застройщика квартала у стадиона Гастелло в Инорсе за 16,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение «О проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки право заключения договора о комплексном развитии территории» было размещено на сайте администрации. Подрядчику предстоит застроить участок территории, ограниченный улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской и проектируемой улицей в Калининском районе Уфы.
Движение на Шакшинском мосту в Уфе не будут перекрывать до 31 июля. В ходе оперативного совещания в администрации Уфы руководитель Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе сообщил, что движение на мосту не будут перекрывать до момента пока там не будет всей необходимой для проведения ремонта техники и материалов.
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме в городе Салават. Инцидент произошел ранее сегодня в жилом доме по улице революционной. По предварительным данным, взрыв газа произошёл в результате неосторожных действий одного из рабочих, занимавшихся ремонтом в подсобном помещении здания. Пострадавших доставили в городскую больницу.