Улицу Пугачева в Уфе перекроют на полгода: названа причина

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
С началом нового года в Уфе произойдут важные изменения в организации движения транспорта, в особенности на территории прилегающей к улице Пугачева. С 1 января 2024 года до 30 июня 2024 года будет закрыта проезжая часть правой полосы улицы Пугачева на участке от дома по ул. Авиаторской, 29 до перекрестка с ул. Бельской в сторону Нагаево. Транспортный поток будет перенаправлен на новую объездную дорогу.
Кроме того, проезд будет недоступен на отрезке между улицами Геофизиков и Бородинской в обоих направлениях, также до конца июня.
Эти меры являются частью продолжающегося строительства новой транспортной развязки, включенной в проект «Южные ворота». Пресс-служба мэрии напоминает горожанам о необходимости принимать во внимание эти изменения на дорогах и проявлять особую осторожность.
Проект развития «Южные ворота» запущен в честь празднования 450-летия города и включает в себя масштабные работы: наряду со строительством улицы Генерала Рыленко, идет обновление улицы Пугачева, и в точке их соприкосновения создается новый транспортный узел.