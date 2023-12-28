mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Уфе изменится схема дорожного движения на улице Пугачева

Улицу Пугачева в Уфе перекроют на полгода: названа причина

28 декабря 2023, 09:48
Фото: 1MI

В Уфе изменится схема дорожного движения на улице Пугачева

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

С началом нового года в Уфе произойдут важные изменения в организации движения транспорта, в особенности на территории прилегающей к улице Пугачева. С 1 января 2024 года до 30 июня 2024 года будет закрыта проезжая часть правой полосы улицы Пугачева на участке от дома по ул. Авиаторской, 29 до перекрестка с ул. Бельской в сторону Нагаево. Транспортный поток будет перенаправлен на новую объездную дорогу.

Кроме того, проезд будет недоступен на отрезке между улицами Геофизиков и Бородинской в обоих направлениях, также до конца июня.

Эти меры являются частью продолжающегося строительства новой транспортной развязки, включенной в проект «Южные ворота». Пресс-служба мэрии напоминает горожанам о необходимости принимать во внимание эти изменения на дорогах и проявлять особую осторожность.

Проект развития «Южные ворота» запущен в честь празднования 450-летия города и включает в себя масштабные работы: наряду со строительством улицы Генерала Рыленко, идет обновление улицы Пугачева, и в точке их соприкосновения создается новый транспортный узел.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Перекрыто движение#Перекроют проезд#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Шишка — 1,5 млн, Сова — 150 тысяч: в Уфе елочные игрушки продают по рекордным ценам
Вчера, 13:45
Из-за износа труб «Уфаводоканалом» заинтересовалась прокуратура
Вчера, 09:58
Стало известно, как изменится территория около Центрального рынка в Уфе
Вчера, 08:57
В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту
Вчера, 07:54
«Деньги есть?» Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву сериала «Слово пацана» напомнил детство
Вчера, 10:15
Жители Башкирии поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Даванкова
Вчера, 05:24