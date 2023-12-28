Улицу Пугачева в Уфе перекроют на полгода: названа причина

С началом нового года в Уфе произойдут важные изменения в организации движения транспорта, в особенности на территории прилегающей к улице Пугачева. С 1 января 2024 года до 30 июня 2024 года будет закрыта проезжая часть правой полосы улицы Пугачева на участке от дома по ул. Авиаторской, 29 до перекрестка с ул. Бельской в сторону Нагаево. Транспортный поток будет перенаправлен на новую объездную дорогу.