Участок улицы Бехтерева в Уфе будет недоступен для проезда в течение месяца

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Движение на участке улицы Бехтерева (от дома №10А до дома №16) в Уфе будет временно ограничено. Участок будет недоступен для проезда в период с 10:00 вторника, 2 апреля, до четверга, 2 мая.
В указанный период там пройдут работы по локализации аварийного участка, — информирует пресс-служба администрации Уфы.
Ранее стало известно, что в Уфе временно ограничат проезд по улице Рехмукова. По информации Минтранса республики, автомобильный проезд по ней будет невозможен в период с 4 апреля и до 30 апреля.