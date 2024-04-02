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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Участок улицы Бехтерева в Уфе будет недоступен для проезда в течение месяца

Участок улицы Бехтерева в Уфе будет недоступен для проезда в течение месяца

2 апреля 2024, 05:06
Фото: Изображение Midjourney
Ограничения на участке от дома №10 до дома №16 вводятся уже с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Движение на участке улицы Бехтерева (от дома №10А до дома №16) в Уфе будет временно ограничено. Участок будет недоступен для проезда в период с 10:00 вторника, 2 апреля, до четверга, 2 мая.

В указанный период там пройдут работы по локализации аварийного участка, — информирует пресс-служба администрации Уфы.

Ранее стало известно, что в Уфе временно ограничат проезд по улице Рехмукова. По информации Минтранса республики, автомобильный проезд по ней будет невозможен в период с 4 апреля и до 30 апреля.

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#Город#Уфа#Ограничение движения#Дороги#Автомобиль#Новости Башкирии#Перекроют проезд#Азамат Нухов
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