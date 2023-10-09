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Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Парковку у Конгресс-холла «Торатау» закроют в Уфе

Парковку у Конгресс-холла «Торатау» закроют в Уфе

9 октября 2023, 07:01
Фото: 1MI
Об этом сообщила пресс-служба мэрии

Ограничение будет действовать с 9:00 9 октября до 20:00 10 октября. Перекрытие парковки необходимо для проведения церемонии передачи новой коммунальной техники.

Администрация просит горожан и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и выбирать на этот период иные места для стоянки автотранспорта.

Ранее Mkset сообщал о ограничениях возле парка «Кашкадан». В связи с Всероссийским днём ходьбы проезд-дублер улицы Маршала Жукова, который проходит вдоль парка, был закрыт.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Перекроют проезд#Виалина Ахсанова
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