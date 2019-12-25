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В администрации Уфы предупредили о закрытии парковки перед Конгресс-холлом

25 декабря 2019, 05:02
Фото: Администрация Уфы
Закрытие будет временным из-за праздничных мероприятий.

Пресс-служба муниципалитета столицы Башкирии опубликовала сообщение о том, что парковка перед Конгресс-холлом «Торатау» будет закрыта 27 декабря с 6 утра до 9 вечера.

В мэрии традиционно извинились за доставленные неудобства, попросили с пониманием отнестись к ограничениям и объяснили, что перекрытие нужно в связи с проведением праздничным мероприятиями, которые посвящены Новому году.

В сообщении дополнительно отмечается, что ограничения не будут действовать на автобусы, осуществляющие перевозку детей на мероприятия.

Напомним, Медиакорсеть также сообщала, когда и где будет организован праздничный феерверк в новогоднюю ночь. Также опубликована программа новогоднего праздника в Уфе.

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