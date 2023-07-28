Незаконные свалки, вандалы на пляже и назначения в правительстве Башкирии

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
В Башкирии за неделю в цене выросли два фрукта, капуста, помидоры и вареная колбаса. Лидерами по увеличению стали яблоки, килограмм фруктов в среднем обойдется в почти 118 рублей, цена увеличилась на 5,4%. Следом еще один фрукт — банан. Килограмм экзотических плодов подорожал на неделю на 4,6% и его стоимость в среднем составила 95 рублей. В топ подорожавших продуктов вошла белокочанная капуста, килограмм капусты в среднем стоит 55,9 рублей, такая средняя цена сформировалась после подорожания на 3,5%. Подробнее о динамике изменения цен на товары народного потребления в республике Mkset рассказывал здесь.
В Уфе группа нетрезвых мужчин жестоко избила женщину, сделавшую им замечание. Подвергшаяся избиению женщина громко кричала в попытках привлечь внимание местных жителей: люди вышли на помощь. Проходившая неподалеку группа подростков вызвала скорую помощь и полицию. Женщину госпитализировали. Предварительно, у неё разбита голова.
Как сообщал ранее Mkset, девочка в возрасте шести месяца скончалась при невыясненных обстоятельствах ночью в Демском районе. По одной их версий, она могла погибнуть от неуказанного заболевания, по другой, — захлебнуться после ночного кормления смесью. В рамках прокурорской проверки было установлено, что родители девочки состояли на учете в органах профилактики в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. У матери ребенка также есть старшие дети, в отношении которых она также лишена родительских прав.
В Уфе на участке по адресу ул. Новочеркасская 27а появилась незаконная свалка, которая увеличивается с каждым днём. По словам местных жителей, мусор на участке их соседа накапливается с 2021 года. Практически каждый день приезжает газель и выгружает пластик, старую мебель, и прочий мусор. Местные жители жалуются и переживают, что мусор скоро дойдет до их участка. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района Уфы.
В Уфе продлили сроки ремонта моста через реку Шугуровку. Как пояснили городские власти, срок выполнения работ пришлось сместить ввиду ряда особенностей, с которыми пришлось столкнуться на данном участке. Таким образом, сроки продлили с 25 июля до 31 числа текущего месяца.
В Башкирии новый муниципальный пляж «Солнечный берег» в Стерлитамаке сразу после открытия атаковали вандалы. Так, минувшей ночью они повредили обивку спасательного поста, ограждающие столбики и аншлаги с предупреждениями. В администрации города в связи с данной ситуацией обратились к местным жителям с просьбой сообщать о замеченных ими случаях вандализма.
Четверг, 27 июля.
В Башкирии школьники выложили камнями букву Z рядом с надписью «Миру мир», идея поступила от местной школы. Существующую на горе в селе Малоустьикинское уже много лет надпись «Миру мир» решили дополнить буквой Z. Идею поддержали и сами жители. Буква «Z» в данном случае означает символ «За победу!».
27 июля ранним утро пожар произошел в одноэтажном расселенном здании по улице Мустая Карима. Огонь мог также распространится на расположенное поблизости здание медресе, однако этого чудом не допустили пожарные. В 07:48 пожар был локализован на площади порядка 200 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы 10 единиц техники и 30 человек. Ближе к вечеру стало известно о том, что возгорание расселенного дома-памятника могло произойти из-за поджога, на видео с камер наблюдения перед началом пожара в доме был замечен странный молодой человек.
Тысячи мотыльков на видео запечатлели жители Стерлитамака. Целую армаду насекомых заметили в ночное время на одной из городских дорог. Меж тем жители переживают о том, как прилет насекомых может отразиться на местной экосистеме.
После отставки Ридаля Саетова, о которой стало известно во вторник, 25 июля, должность исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры займет 55-летний замминистра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин. Соответствующие документы должны быть подписаны в ближайшее время.
Момент ДТП с дочерью вице-премьера правительства Башкирии попал на видео. По информации телеграм-канала SHOT, 23-летняя девушка пыталась повернуть налево на перекрёстке, однако в этот момент в неё влетела встречная легковушка. В результате ДТП оба водителя получили травмы.
Тревожные сообщения жителей Кузнецовского затона Уфы о том, что некий неизвестный мужчина навязчиво пристает к детям и в том числе предлагает им «полтизать его мороженое» проверяет полиция. Об этом сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по Башкирии, уточнив, что обстоятельства случившегося устанавливаются.
Сегодня стало известно об отставке временно исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры РБ Ридаля Саетова. По информации телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», информация была подтверждена источников в администрации главы республики. Предполагается, что Саетов перейдет работать в блок, занимающийся привлечением в республику федеральных и международных инвесторов.
Благоустройство территории вокруг парка Нефтехимиков в Уфе обойдется в 306 млн рублей. Власти намерены реализовать проект в течение двух лет. Стоимость контракта при этом составила 306 млн рублей: с лимитом 226,4 млн рублей на 2023 год и 79,6 млн рублей на 2024. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федеральной программы «Формирование современной городской среды». В настоящий момент подрядчик приступил к выполнению земляных и подготовительных работ. Завершить мероприятия по благоустройству объекта планируется к 30 ноября 2024 года.
Курорт «Соленые озера» в Оренбургской области продолжает бить рекорды по количеству отдыхающих там туристов. Так, в начале июля в администрации курорта сообщили, что озера за день посетило более 20 тысяч человек. Меж тем Mkset решил выяснить, на какие гостиницы Соль-Илецка стоит обратить внимание при планировании летнего отдыха, а какие лучше обойти стороной. Подробности — здесь.
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 25 федерального закона „О государственной гражданской службе Российской Федерации“, разработанный Курултаем Башкирии. Сообщается, что данный закон изменяет возрастные границы для определённой категории госслужащих в законодательных органах субъектов РФ. В частности, теперь возраст руководителей может продлеваться с 65 до 70 лет.
В одной из психиатрических больниц Башкирии сотрудники существенно увеличили свой доход, а сверху «заработали» еще и уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, бухгалтер Верхнетроицкого психоневрологического интерната ежемесячно перечисляла на свою банковскую карту денежные суммы сверх начисленной зарплаты. Не отставала от коллеги и специалист по кадрам, который незаконно изготовил приказы о премировании и совмещении должностей.
На паромной переправе женщина по неизвестным причинам спрыгнула на землю не доехав до берега и была раздавлена плавсредством. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но к сожалению она почти сразу скончалась на месте от полученных травм. По некоторым данным с недобравшегося до берега парома перед женщиной спрыгивали и мужчины, однако они приземлились уже на берегу, а у погибшей столь же удачно спрыгнуть не вышло.
В конце июля в Уфе дневная температура воздуха составит до +33 градусов Цельсия. Это конечно же аномальная температура, однако для уфимцев, 10 и 11 июля переживших дневную температуру 40 градусов, она уже не кажется столь критичной. Жаркая погода ожидается в воскресенье и понедельник, 30 и 31 июля. Помимо этого ожидаются небольшие осадки, а еще грозы и дожди.