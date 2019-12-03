В Башкирии перевозчиков обяжут принимать безналичную оплату

Posted 3 декабря 2019, 06:08
Published 3 декабря 2019, 06:08
Modified 17 октября 2022, 20:19
Updated 17 октября 2022, 20:19
По данным главы госкомитета Тимура Мухаметьянова, в настоящий момент около 40% оплаты за проезд по-прежнему проводится наличными, так как половина перевозчиков отказываются принимать безналичный расчет.
После принятия поправок за неисполнение этого требования у комитета появится возможность аннулировать свидетельство на право перевозок через суд. За безбилетный проезд будут также штрафовать и пассажиров, отметил Тимур Мухаметьянов.
«Об ответственности пассажиров будем разговаривать тогда, когда наведем до конца порядок. У нас еще есть вопросы, которые нужно порешать. Вот когда по часам, по минутам транспорт будет ездить, когда хамить в автобусах не будут, когда будут все формы оплаты принимать, вот тогда и вернемся к ответственности пассажиров», — прокомментировал инициативу госкомтранса глава Башкирии Радий Хабиров.