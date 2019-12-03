В Башкирии перевозчиков обяжут принимать безналичную оплату

«Об ответственности пассажиров будем разговаривать тогда, когда наведем до конца порядок. У нас еще есть вопросы, которые нужно порешать. Вот когда по часам, по минутам транспорт будет ездить, когда хамить в автобусах не будут, когда будут все формы оплаты принимать, вот тогда и вернемся к ответственности пассажиров», — прокомментировал инициативу госкомтранса глава Башкирии Радий Хабиров.