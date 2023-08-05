В Уфе закроют въезд на парковку в центре города

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Уфе в связи с проведением конкурса «Лучший по профессии» ПАО «Транснефть» временно ограничат въезд на парковку у Конгресс-холла «Торатау».
По информации пресс-службы администрации Уфы, ограничения продлятся с:
Напомним, ранее в мэрии Уфы сообщили, что в понедельник, 7 августа, на несколько часов перекроют участки улиц Набережной и Советской. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учётом изменений.