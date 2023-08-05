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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Уфе закроют въезд на парковку в центре города

5 августа 2023, 06:45

В Уфе на несколько дней ограничат въезд на парковку Конгресс-холла «Торатау»

В мэрии Уфы автомобилистам порекомендовали планировать свой маршрут заранее

В Уфе в связи с проведением конкурса «Лучший по профессии» ПАО «Транснефть» временно ограничат въезд на парковку у Конгресс-холла «Торатау».

По информации пресс-службы администрации Уфы, ограничения продлятся с:

  • 21:00 6 августа до 17:00 7 августа
  • 21:00 9 августа до 22:30 10 августа

Напомним, ранее в мэрии Уфы сообщили, что в понедельник, 7 августа, на несколько часов перекроют участки улиц Набережной и Советской. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учётом изменений.

#Общество#Город#Транспорт#Дороги#Пробки#Общественный транспорт#Перекрыто движение#Перекроют проезд#Азамат Нухов
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