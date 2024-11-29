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2024
Памятник немецкой принцессе открыли в Башкирии
29 ноября, 11:53
Шакшинский мост уфимцам подарят под Новый год
22 ноября, 15:31
Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина
15 октября, 08:05
Названа дата открытия колоннады в Уфе
9 октября, 05:21
Стройка школы в Затоне заглохла
20 сентября, 16:22
Шесть поликлиник за год откроют в Башкирии
4 сентября, 05:13
Открытие колоннады в Уфе перенесли
30 августа, 13:47
В Уфе уже закрывают открытую позавчера новую дорогу
30 августа, 07:14
Видео. В Уфе поставят юрты
На территории возле старинной водонапорной башни продолжается работа по созданию новой туристической локации, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
8 августа, 09:02
В Уфе возводят новую достопримечательность
В Уфе почти завершено строительство уникальной колоннады, которая станет символом дружбы между Башкортостаном и Абхазией, сообщает администрация Уфы.
31 июля, 16:09
Шакшинский мост откроют по графику
Уфимцы с нетерпением ждут открытия в среду, 24 июня — мэрия прокомментировала главный вопрос дня в городе.
24 июля, 06:08
2022
Вклады с самой высокой ставкой сегодня до 25% в Уфе
18 марта 2022, 09:07

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